В Приозерске Ленинградской области пропал памятник финским солдатам

В Приозерске Ленинградской области с постамента у местной церкви пропал памятник 130 финским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Об этом жители Приозерска сообщили в закрытой группе во «ВКонтакте», обратила внимание «Фонтанка».

Первая фотография с пустым постаментом была сделана 21 сентября. Жители обратились к главе администрации Приозерского района Александру Соклакову, однако им ответили, что не знают, где находится объект, и «не несут ответственности за его содержание».

Памятник финским солдатам был установлен летом 2019 года на месте старого военного кладбища Кякисалми (финское название Приозерска). В финансировании проекта участвовало Министерство культуры Финляндии. Рядом с церковью находится другой памятник финским солдатам, установленный в 1996 году.

Лусине Баласян