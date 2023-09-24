44-летний Поветкин сообщил о готовности возобновить боксерскую карьеру

Бывший чемпион WBA Александр Поветкин сообщил, что готов возобновить карьеру и провести несколько боев. При этом он отметил, что врачи рекомендовали ему не возвращаться на ринг.

«Готов провести бой, и не один еще. Я бы хотел с Уайтом выйти еще раз. Мне бы с ним очень хотелось бой сделать. Если бы шанс появился, я с радостью»,— сказал Александр Поветкин в интервью «Матч ТВ».

44-летний Александр Поветкин завершил карьеру в 2021 году. Позднее он говорил, что состояние его сосудов и зрение значительно ухудшилось после перенесения COVID-19. Последний бой спортсмен провел с британцем Диллианом Уайтом.

На счету Поветкина 36 побед, три поражения и одна ничья. Он — обладатель титула регулярного чемпиона WBA в 2011-2013 годах, победитель Олимпиады в Афинах и чемпионата мира 2003 года. Дважды становился чемпионом Европы.