Депутат Пермской думы от «Новых людей» войдет в состав городского совета по улучшению инвестклимата

Пермская городская дума на сентябрьском пленарном заседании 26 сентября рассмотрит решение о направлении депутата думы Алексея Овчинникова в совет по улучшению инвестиционного климата.

Совет является постоянно действующим совещательно-координационным органом, созданным для разработки основных направлений муниципальной инвестиционной политики и координации мероприятий по ее реализации, а также по вопросам формирования и реализации муниципальной политики в сфере развития муниципально-частного партнерства. Алексей Овчинников был избран в думу от партии «Новые люди», является заместителем руководителя комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.