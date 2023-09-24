СНБ Армении сообщила о пресечении вооруженного захвата власти

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о задержании восьми членов «преступной группы», которым предъявлено обвинение по статье о подготовке к захвату власти с использованием оружия. Семь задержанных — члены общественной организации Армении «Крестоносцы», участвовавшей в нескольких акциях протеста.

По версии следствия, участники группы имели «идеологическую враждебность по отношению к членам и руководителю правительства» Армении. Как отмечается в сообщении СНБ, обвиняемые не реализовали свой план, поскольку правоохранительные органы «пресекли» преступление.

В ходе обысков у участников группы, сообщили в СНБ, обнаружили «огнестрельное оружие, боеприпасы, пневматические пистолеты, бронежилеты, телекоммуникационные устройства, компьютеры, тетради, содержащие различные записи, документы».

В Ереване на протяжении недели проходят массовые акции протеста после проведения Азербайджаном «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. По данным Cледственного комитета Республики Армения на 24 сентября, 26 демонстрантов арестованы, в отношении 49 человек инициировано уголовное производство, в том числе по статьям о публичных призывах к насилию, хулиганстве с причинением ущерба, незаконном ношении холодного оружия, вмешательстве в работу полиции.

Лусине Баласян