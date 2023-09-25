Подземная рокировка

В «Метрострое Северной столицы» второй раз меньше чем за год сменился генеральный директор. Новым главой компании станет Дмитрий Васильев вместо Кирилла Петрова, занимавшего эту должность всего девять месяцев. Эксперты связывают перестановки в руководстве акционерного общества с отсутствием заметного прогресса в строительстве петербургской подземки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты констатируют: никаких положительных подвижек в вопросах строительства подземной транспортной инфраструктуры в Петербурге за прошедший год не видно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты констатируют: никаких положительных подвижек в вопросах строительства подземной транспортной инфраструктуры в Петербурге за прошедший год не видно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Совет директоров АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) на заседании 22 сентября принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора Кирилла Петрова и назначить на эту должность Дмитрия Васильева, сообщил «Ъ-СПб» источник, знакомый с итогами заседания.

Новый генеральный директор с марта 2023 года исполнял обязанности исполнительного директора компании, перейдя в МССС с должности заместителя руководителя Дирекции транспортного строительства, подведомственной городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Ранее, несколько лет назад, господин Васильев работал непосредственно в КРТИ в должности начальника сектора реконструкции и строительства метрополитена.

Кирилл Петров возглавил МССС в конце декабря прошлого года, перейдя из московского АО «Объединение "Ингеоком"», принимавшего участие в строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Он сменил на посту генерального директора АО Владимира Шмидта, ставшего после отставки заместителем председателя городского комитета по транспорту. Это далеко не первые кадровые перестановки в сфере строительства петербургского метрополитена: в прошлом году лишились должностей прежний председатель КРТИ Андрей Левакин и его заместитель Михаил Самборский.

Председатель комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев связывает отставку господина Петрова с большим неисполнением заявленных сроков строительства и серьезным отставанием от графика.

Подобного мнения придерживается и генеральный директор ассоциации «Подземстрой» (объединение предприятий метро- и тоннелестроения) Сергей Алпатов: «Как не строилось метро, так и не строится, как не проектировалось, так и не проектируется, никаких положительных подвижек за прошедший год не видно». В то же время эксперт не склонен возлагать всю вину за это на главу компании МССС. «Происходит это не от того, что руководство некомпетентно. Должна быть политическая воля, не все зависит от усилий "Метростроя Северной столицы", необходимо, чтобы эти усилия прилагало и руководство города»,— отметил господин Алпатов.

АО «Метрострой Северной столицы» создано в октябре 2020 года, уставный капитал составляет 100 тыс. рублей. Акционерами МССС являются Санкт-Петербург (65%) и ВТБ (35%). Выручка компании за 2022 год составила 7,7 млрд рублей против 616 млн за 2021 год, чистый убыток вырос с 1,032 млрд в 2021 году до 4,8 млрд в прошлом году.

Вячеслав Калашников