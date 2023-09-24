«Локомотив» встал на чемпионском пути

В девятом туре чемпионата России потерпел поражение «Зенит», который дома уступил «Локомотиву» — 1:2. «Краснодар» победил на своем поле «Урал» со счетом 2:0 и с 21 очком сохранил лидерство в первенстве.
В матче с «Локомотивом» «Зенит» имел возможность хотя бы на время вернуться на свое любимое первое место, потеснив с него игравший позже «Краснодар». Лидер российского футбола был явным фаворитом в противостоянии с железнодорожниками, которые на стартовом отрезке чемпионата не оправдали выданные им авансы и не подтвердили статус одного из фаворитов турнира. Петербуржцы же постепенно вышли на привычную турнирную траекторию и практически отыграли гандикап, который предоставили тому же «Краснодару».
По ходу матча с «Локомотивом» «Зенит» тоже постепенно прибрал инициативу и стал поддушивать москвичей.
Те вроде бы неплохо оборонялись, пока не прошла фланговая подача Вячеслава Караваева в штрафную площадь точно на голову Матео Кассьерры. Лучший бомбардир премьер-лиги взмыл вверх и пробил в нижний угол, а вот его опекун Евгений Морозов прозевал момент и вчистую проиграл борьбу. Так что колумбиец легко и непринужденно забил свой восьмой гол в текущем первенстве.
У «Локомотива» впереди тоже был мощный столб в лице Артема Дзюбы, но на него мяч почти не грузили, и вообще гости атаковали без какой-то конкретики. Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков чувствовал себя абсолютно спокойно. Только под конец первого тайма Антон Миранчук заставил его по-настоящему вступить в игру, когда попытался закрутить мяч в ворота со стандарта. А стопроцентный голевой момент упустил Дмитрий Баринов, который даже с двух ударов не смог поразить цель, сначала попав под блок Нуралы Алипа, а затем Страхини Эраковича.
Любопытно, что у «Зенита» был незаметен Вильсон Изидор, недавно перешедший как раз из «Локомотива». Неудивительно, что его заменили на Ивана Сергеева. А вот Дзюба во втором тайме напомнил о себе своему бывшему клубу, особенно Кержакову, которому немного досталось в ближнем бою с форвардом. Но куда опаснее оказалось включение в игру Максима Глушенкова, который уже через четыре минуты после выхода со скамейки запасных отметился голом. Нападающий железнодорожников обыгрался с Наиром Тикнизяном и из пределов штрафной вонзил мяч в сетку.
Петербуржцам это не понравилось, и они пошли в атаку, однако кроме удара Марио Фернандеса во вратаря Илью Лантратова долго ничем похвастаться не могли. Затем Кассьерра опять продавил Морозова и покатил на пустые ворота Сергееву, но чуть-чуть ошибся в передаче и партнер не успел замкнуть ее. И все же в целом «Зенит» оказывал недостаточное давление на оборону соперника. В концовке попробовал решить судьбу матча Сергеев, но пустил мяч над планкой.
А в итоге все решили Глушенков и Тикнизян.
В компенсированное время «Локомотив» накрыл прессингом хозяев, когда они выбрасывали аут недалеко от своих ворот. Глушенков сразу рванул к воротам и выдал такой пас Тикнизяну, что не забить было просто невозможно.
Правда, автор гола на радостях сорвал с себя футболку, за что получил желтую карточку, а вскоре схлопотал и вторую за участие в стычке. Вот только это не помогло «Зениту» избежать поражения — 1:2. Петербуржцы остались с 17 очками, опустившись на третью позицию, а подопечные Михаила Галактионова набрали 15, догнав замыкающее топ-пятерку «Динамо».
Результат встречи в Санкт-Петербурге должен был дополнительно воодушевить «Краснодар».
Хотя кубанцы, принимавшие у себя «Урал», даже не предложили ему стартовый натиск и слишком пассивно начали матч. Бесспорно, он проходил с их преимуществом, но оно скорее выглядело формальным и не воплощалось в голевые моменты. За весь первый тайм хозяева вообще не создали ничего запоминающегося у чужих ворот, при этом зацементировав все у своих.
Ничья тоже выводила команду Владимира Ивича на первое место, которое благодаря победе над «Сочи» формально заняли «Крылья Советов», но дома ей, конечно, надо было брать три очка. И после перерыва Кади Боржес все-таки вскрыл екатеринбургскую оборону. Бразилец прорвался в штрафную справа под острым углом и хотел прострелить, а получилось так, что от защитника «Урала» Егора Филипенко мяч срикошетил в перекладину и в сетку. Ну а Кевин Ленини ударом головой окончательно закрепил успех «Краснодара», который победил 2:0 и с 21 очком продолжил возглавлять турнирную таблицу, теперь даже чуточку увереннее, чем до тура.
Куда веселее складывалась игра в Ростове-на-Дону, где хозяева уже к 12-й минуте вели 2:0.
Алексей Миронов застал врасплох голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева дальним ударом, а Егор Голенков наказал за потерю в собственной штрафной Федора Чалова. И это еще Хорен Байрамян умудрился не попасть в пустые ворота после того, как уже обвел Акинфеева. Зато защитник красно-синих Келлвен с лёту реализовал подачу Милана Гаича и сократил разницу. Во второй половине Голенков оформил дубль, однако армейцы усилиями Чалова и Аббосбека Файзуллаева восстановили равенство. Матч завершился вничью — 3:3. ЦСКА с 13 очками расположился на девятом месте, а «Ростов» с девятью — на 11-м.
Девятый тур
«Крылья Советов»—«Сочи» 2:1
Салтыков, 4; Рахманович, 43 — Нобоа, 90+7 (пен.).
«Спартак»—«Динамо» 1:0
Бонгонда, 7.
«Балтика»—«Ахмат» 1:0
Харин, 43 (автогол).
«Нижний Новгород»—«Оренбург» 3:1
Зе Турбо, 45; Севикян, 53; Босельи, 75 — Перес, 28.
«Зенит»—«Локомотив» 1:2
Кассьерра, 22 — Глушенков, 60; Тикнизян, 90+1. Удаление: Тикнизян, 90+7 (2 ж. к.).
«Краснодар»—«Урал» 2:0
Филипенко, 54 (автогол); Ленини, 77.
«Ростов»—ЦСКА 3:3
Миронов, 7; Голенков, 12, 50 — Келлвен, 26; Чалов, 65; Файзуллаев, 70.
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Краснодар» 9 6 3 0 14:3 21
2. «Крылья Советов» 9 5 3 1 21:12 18
3. «Зенит» 9 5 2 2 19:8 17
4. «Спартак» 9 5 1 3 14:12 16
5. «Динамо» 9 4 3 2 16:14 15
6. «Локомотив» 9 4 3 2 15:14 15
7. «Нижний Новгород» 9 4 2 3 9:8 14
8. «Урал» 9 4 2 3 8:10 14
9. ЦСКА 9 3 4 2 19:15 13
10. «Ахмат» 9 3 2 4 11:10 11
11. «Ростов» 9 2 3 4 13:19 9
12. «Оренбург» 9 2 2 5 10:16 8
13. «Балтика» 9 2 1 6 9:15 7
14. «Сочи» 9 2 0 7 9:14 6
15. «Рубин» 8 1 3 4 9:18 6
16. «Факел» 8 1 2 5 5:13 5
Сегодня встречаются: «Факел»—«Рубин».