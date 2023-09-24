«Локомотив» встал на чемпионском пути

В девятом туре чемпионата России потерпел поражение «Зенит», который дома уступил «Локомотиву» — 1:2. «Краснодар» победил на своем поле «Урал» со счетом 2:0 и с 21 очком сохранил лидерство в первенстве.

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В матче с «Локомотивом» «Зенит» имел возможность хотя бы на время вернуться на свое любимое первое место, потеснив с него игравший позже «Краснодар». Лидер российского футбола был явным фаворитом в противостоянии с железнодорожниками, которые на стартовом отрезке чемпионата не оправдали выданные им авансы и не подтвердили статус одного из фаворитов турнира. Петербуржцы же постепенно вышли на привычную турнирную траекторию и практически отыграли гандикап, который предоставили тому же «Краснодару».

По ходу матча с «Локомотивом» «Зенит» тоже постепенно прибрал инициативу и стал поддушивать москвичей.

Те вроде бы неплохо оборонялись, пока не прошла фланговая подача Вячеслава Караваева в штрафную площадь точно на голову Матео Кассьерры. Лучший бомбардир премьер-лиги взмыл вверх и пробил в нижний угол, а вот его опекун Евгений Морозов прозевал момент и вчистую проиграл борьбу. Так что колумбиец легко и непринужденно забил свой восьмой гол в текущем первенстве.

У «Локомотива» впереди тоже был мощный столб в лице Артема Дзюбы, но на него мяч почти не грузили, и вообще гости атаковали без какой-то конкретики. Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков чувствовал себя абсолютно спокойно. Только под конец первого тайма Антон Миранчук заставил его по-настоящему вступить в игру, когда попытался закрутить мяч в ворота со стандарта. А стопроцентный голевой момент упустил Дмитрий Баринов, который даже с двух ударов не смог поразить цель, сначала попав под блок Нуралы Алипа, а затем Страхини Эраковича.

Любопытно, что у «Зенита» был незаметен Вильсон Изидор, недавно перешедший как раз из «Локомотива». Неудивительно, что его заменили на Ивана Сергеева. А вот Дзюба во втором тайме напомнил о себе своему бывшему клубу, особенно Кержакову, которому немного досталось в ближнем бою с форвардом. Но куда опаснее оказалось включение в игру Максима Глушенкова, который уже через четыре минуты после выхода со скамейки запасных отметился голом. Нападающий железнодорожников обыгрался с Наиром Тикнизяном и из пределов штрафной вонзил мяч в сетку.

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Петербуржцам это не понравилось, и они пошли в атаку, однако кроме удара Марио Фернандеса во вратаря Илью Лантратова долго ничем похвастаться не могли. Затем Кассьерра опять продавил Морозова и покатил на пустые ворота Сергееву, но чуть-чуть ошибся в передаче и партнер не успел замкнуть ее. И все же в целом «Зенит» оказывал недостаточное давление на оборону соперника. В концовке попробовал решить судьбу матча Сергеев, но пустил мяч над планкой.

А в итоге все решили Глушенков и Тикнизян.

В компенсированное время «Локомотив» накрыл прессингом хозяев, когда они выбрасывали аут недалеко от своих ворот. Глушенков сразу рванул к воротам и выдал такой пас Тикнизяну, что не забить было просто невозможно.

Правда, автор гола на радостях сорвал с себя футболку, за что получил желтую карточку, а вскоре схлопотал и вторую за участие в стычке. Вот только это не помогло «Зениту» избежать поражения — 1:2. Петербуржцы остались с 17 очками, опустившись на третью позицию, а подопечные Михаила Галактионова набрали 15, догнав замыкающее топ-пятерку «Динамо».

Результат встречи в Санкт-Петербурге должен был дополнительно воодушевить «Краснодар».

Хотя кубанцы, принимавшие у себя «Урал», даже не предложили ему стартовый натиск и слишком пассивно начали матч. Бесспорно, он проходил с их преимуществом, но оно скорее выглядело формальным и не воплощалось в голевые моменты. За весь первый тайм хозяева вообще не создали ничего запоминающегося у чужих ворот, при этом зацементировав все у своих.

Ничья тоже выводила команду Владимира Ивича на первое место, которое благодаря победе над «Сочи» формально заняли «Крылья Советов», но дома ей, конечно, надо было брать три очка. И после перерыва Кади Боржес все-таки вскрыл екатеринбургскую оборону. Бразилец прорвался в штрафную справа под острым углом и хотел прострелить, а получилось так, что от защитника «Урала» Егора Филипенко мяч срикошетил в перекладину и в сетку. Ну а Кевин Ленини ударом головой окончательно закрепил успех «Краснодара», который победил 2:0 и с 21 очком продолжил возглавлять турнирную таблицу, теперь даже чуточку увереннее, чем до тура.

Куда веселее складывалась игра в Ростове-на-Дону, где хозяева уже к 12-й минуте вели 2:0.

Алексей Миронов застал врасплох голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева дальним ударом, а Егор Голенков наказал за потерю в собственной штрафной Федора Чалова. И это еще Хорен Байрамян умудрился не попасть в пустые ворота после того, как уже обвел Акинфеева. Зато защитник красно-синих Келлвен с лёту реализовал подачу Милана Гаича и сократил разницу. Во второй половине Голенков оформил дубль, однако армейцы усилиями Чалова и Аббосбека Файзуллаева восстановили равенство. Матч завершился вничью — 3:3. ЦСКА с 13 очками расположился на девятом месте, а «Ростов» с девятью — на 11-м.

Александр Ильин