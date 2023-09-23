«Спартак» обогнал «Динамо»

В центральном субботнем матче чемпионата России по футболу московский «Спартак» на своем поле переиграл другой столичный клуб — «Динамо» со счетом 1:0. Кроме того, после трех сыгранных матчей девятого тура в чемпионате сменился лидер. Минимум на один день на первое место вышли «Крылья Советов», которые дома победили «Сочи».

В предыдущий раз «Спартак» и «Динамо» встречались сравнительно недавно, в конце августа, в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. И тогда красно-белые взяли верх — 4:1, забив свои четыре гола в первые 24 минуты игры. Одной из главных причин того провала бело-голубых была неразбериха в своей штрафной. Главный тренер «Динамо» Марцел Личка решил сыграть с тремя номинальными игроками обороны и к тому же оставил в запасе одного из ведущих своих защитников — уругвайца Николаса Маричаля. Теперь же состав гостей выглядел явно более сбалансированным. К тому же он был усилен бразильским полузащитником Бителло, который, перейдя в «Динамо» перед самым закрытием летнего трансферного окна, уже успел отличиться в недавнем кубковом матче против «Краснодара». В свою очередь, «Спартак» начал встречу без своего капитана Георгия Джикии, который в последнее время все чаще остается в запасе. Главный тренер Гильермо Абаскаль выставил парагвайско-сербскую пару центральных защитников в составе Алексиса Дуарте и Срджана Бабича, а в атаку отрядил ударное трио — россиянина Александра Соболева, конголезца Тео Бонгонду и голландца Квинси Промеса.

И в начале матча спартаковская атака снова переиграла динамовскую оборону. Решающим элементом быстрой контратаки, которую на седьмой минуте начал Дуарте, а продолжил Промес, стал точнейший голевой пас Соболева на Бонгонду, изящным касанием оставившего не у дел вратаря Антона Шунина. Впрочем, о перспективе разгрома в данном случае не было и речи.

В целом до перерыва «Спартак» смотрелся острее, однако минимум дважды «Динамо» могло сравнять счет.

Шанс был у Бителло, который, использовав медлительность чужих защитников, оказался в штрафной и пробил рядом со штангой, и у мексиканского полузащитника бело-голубых Луиса Чавеса, дальним ударом угодившего в перекладину.

Вторая половина матча получилась, пожалуй, даже более содержательной — в силу того, что «Динамо» добавило впереди. Однако «Спартак» раз за разом выручал голкипер Александр Максименко, который после перерыва заменил получившего травму Александра Селихова. Дуэли с вратарем красно-белых проиграли и Константин Тюкавин, и Луис Чавес, и колумбиец Хорхе Карраскаль. «Спартак» тоже неоднократно угрожал чужим воротам, но, как правило, не столь опасно, если не считать двух подряд моментов с участием Промеса. На 89-й минуте он не реализовал выход один на один с Шуниным, слишком далеко отпустив мяч и не сумев перебросить его через вратаря, а на 90-й, уже переиграв динамовца, не попал ударом левой ноги в пустые ворота.

В итоге — 1:0, и кроме, собственно, победы болельщикам «Спартака» греет душу тот факт, что их команда не пропустила в третьем официальном матче подряд.

А еще, набрав 16 очков, «Спартак» поднялся в турнирной таблице с шестого места на четвертое, оттеснив на пятую строчку «Динамо» с 15 очками.

Состоялись в субботу и еще два матча. «Балтика», встречавшаяся дома с «Тереком», благодаря автоголу защитника грозненцев Евгения Харина, одержала победу со счетом 1:0 и, набрав семь очков, покинула зону прямого вылета. Выиграли на своем поле и самарские «Крылья Советов», принимавшие «Сочи». На голы Никиты Салтыкова и Амара Рахмановича, забитые до перерыва, гости лишь в компенсированное время ответили точным пенальти от Кристиана Нобоа. В итоге — 2:1, и минимум до воскресного вечера «Крылья Советов» захватили лидерство. У них 18 очков, как и у «Краснодара», который в воскресенье дома принимает «Урал». Правда, выйти на первое место по итогам тура может и «Зенит», имеющий 17 очков и встречающийся дома с «Локомотивом».

Евгений Федяков