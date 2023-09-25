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Подняться на каблуках

Стиль Коллекция

Петербургский бренд обуви ручной работы R x B shoes меняет название, встает на каблуки и открывает бутик в «Пассаже».

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Фото: R x B shoes

Фото: R x B shoes

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Фото: R x B shoes

Фото: R x B shoes

Сколько времени может занять путь от домашних тапочек до туфель на шпильках? Для петербургского дизайнерского обувного бренда R x B shoes (ранее Razgulyaev x Blagonravovа) это была дорога длиной в 16 лет. Осенью бренд произвел ребрендинг, сменив название на более лаконичное, и выпустил первую в своей истории коллекцию обуви на каблуках.

Основанная в 2007 году, марка завоевала известность благодаря кожаным тапочкам ручной работы, вдохновленным мотивами полотен знаменитых художников, и коллаборациям с известными российскими музеями. Но вскоре бренд «вышел на улицу», освоив производство слиперов и мюлей, кедов и балеток, ботинок и кроссовок.

Осень 2023 года R x B shoes встречает коллекцией туфель-лодочек из лаковой кожи и велюра: на шпильке, с каблуком-рюмочкой и пушистой меховой подкладкой. В цветовой палитре преобладает гамма осенней листвы: терракота, охра, оттенок красного вина, а также черный и фиалковый.

«Мы долго шли к этой коллекции, это абсолютно новое для нас направление,— рассказывает основатель бренда Людмила Разгуляева-Благонравова, которая лично тестирует каждую новую модель.— Вместе с приглашенным специалистом мы более полугода разрабатывали колодки, вычерчивали самые изящные и красивые линии туфель и добивались того, чтобы в наших лодочках можно было так же легко и приятно провести весь день, как и в наших тапочках». А еще к любой паре туфель из новой коллекции можно подобрать пару съемных металлических пряжек.

Полина Корнилова

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