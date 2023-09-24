Правительство направило более 5 млрд руб. на поддержку участников спецоперации

Правительство направит более 5 млрд руб. на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников военной операции на Украине «Защитники Отечества». Средства поступят из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

«Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов»,— говорится в сообщении правительства.

Фонд «Защитники Отечества» был создан в апреле указом президента Владимира Путина. 14 июня правительство России выделило фонду более 1,3 млрд руб. на работу в 2023 году. В июне кабинет министров объявил о выделении еще 73 млн руб. на обучение координаторов фонда.