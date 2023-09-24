Азербайджанец Физиев проиграл поляку Гамроту в главном бою турнира UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев проиграл поляку Матеушу Гамроту в главном бою турнира UFC Vegas 79. Встреча завершилась досрочно в результате технического нокаута из-за травмы ноги у Физиева.

Травму левой ноги азербайджанец получил в момент, когда наносил удар правой ногой по Гамроту. Поединок завершился на отметке 2:03 во втором раунде.

Физиев потерпел третье поражение в ММА при 12 победах. Для Гамрота эта победа стала 23-й, у него на счету два поражения. Турнир UFC Vegas 79 проходил в Лас-Вегасе.

Эрдни Кагалтынов