В США глава МВД Британии представит план борьбы с нелегальной иммиграцией

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман в ходе своего трехдневного визита в США представит план борьбы с нелегальной иммиграцией в Соединенное Королевство, Европу и Соединенные Штаты, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского МВД.

Сообщается, что госпожа Браверман расскажет в своей программной речи в США о том, как Великобритания лидирует в разработке «инновационных подходов» в борьбе с нелегальной иммиграцией.

«Мы должны собраться вместе и спросить, соответствуют ли международные конвенции и правовые рамки, разработанные 50 с лишним лет назад, нашим целям в век реактивных самолетов и смартфонов»,— цитирует МВД госпожу Браверман.

По данным МВД Великобритании, с января по июнь 2023 года в страну на небольших лодках приплыли 44 460 мигрантов, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С наплывом мигрантом столкнулись и в США. По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, в первой половине сентября американские пограничные службы встретили более 142 тыс. мигрантов на мексиканской границе.

Эрдни Кагалтынов