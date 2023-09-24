Слуцкий предложил оборудовать все аэропорты стойками регистрации для беременных

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру транспорта России Виталию Савельеву с предложением оборудовать все аэропорты РФ отдельными стойками регистрации для беременных, сообщает ТАСС. Письмо есть в распоряжении агентства.

В письме говорится, что ЛДПР предлагает оборудовать аэропорты специальными стойками для регистрации на рейс для беременных, чтобы будущие матери не проводили долгое время в положении стоя, что не рекомендуется врачами в связи с нарушением кровообращения.

По словам главы ЛДПР, сейчас в России нет единого подхода по организации комфортного и безопасного передвижения в аэропортах для беременных. Леонид Слуцкий подчеркнул, что беременные являются главным звеном в повышении «демографической конъюнктуры» в России.