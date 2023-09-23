В Вологде задержан турист после попытки угнать теплоход «Персей»

В Вологде задержали мужчину, который вчера, 22 сентября, в состоянии алкогольного опьянения попытался угнать пассажирский теплоход «Персей», пришвартованный у причала на берегу реки. Об этом сообщили в управлении на транспорте Следственного комитета.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное МВД, мужчина, попытавшийся угнать теплоход, был туристом из Мурманской области. Угнать теплоход у него не получилось: судно остановилось через 100 метров. После этого молодой человек попытался покинуть теплоход вплавь. На берегу его ждали полицейские.

Возбуждено уголовное дело об угоне судна, воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 211 УК РФ).

Анастасия Ларина