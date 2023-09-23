В Москве задержан детский хореограф по подозрению в домогательствах

Хореограф из детского театрального центра на севере Москвы был задержан. В ближайшее время его доставят на допрос. Мужчину подозревают в том, что он домогался своих воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

Детский музыкально-театральный центр, о котором идет речь, располагается в Мещанском районе. Задержанному хореографу 23 года. По версии следствия, он регулярно домогался маленьких учеников с февраля по сентябрь этого года. Заявления в полицию написали родители как минимум двух воспитанников центра.

Следователи также проверят, не совершал ли задержанный аналогичные незаконные действия ранее. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних («а» ч. 5 ст. 132 УК РФ).

Анастасия Ларина