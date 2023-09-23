Фото 23.09.2023, 18:51 «Московский мотофестиваль» Фоторепортаж 23 сентября в столице прошел «Московский мотофестиваль». Его провели в честь закрытия мотосезона Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Для участников и гостей фестиваля были подготовлены конкурсы и выступления каскадеров Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Байкер на фестивале Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото На фестивале выступили группы Join Trip, Mister Twister и музыкант Артур Беркут Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участники фестиваля Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный В мае, в честь открытия сезона, мотоциклисты проехали от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участник фестиваля Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото В конце фестиваля состоялся мотопарад Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Колонна мотоциклистов стартовала от проспекта Академика Сахарова Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участница фестиваля с собакой Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Внешняя сторона Садового кольца была перекрыта для проведения мотопарада Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Колонна мотоциклистов Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Участники фестиваля проехали 31 км, сделав два круга по Садовому кольцу Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Байкеры на Садовом кольце Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Следующая фотография 1 / 14 Для участников и гостей фестиваля были подготовлены конкурсы и выступления каскадеров Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Байкер на фестивале Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото На фестивале выступили группы Join Trip, Mister Twister и музыкант Артур Беркут Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участники фестиваля Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный В мае, в честь открытия сезона, мотоциклисты проехали от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участник фестиваля Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото В конце фестиваля состоялся мотопарад Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Колонна мотоциклистов стартовала от проспекта Академика Сахарова Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участница фестиваля с собакой Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Внешняя сторона Садового кольца была перекрыта для проведения мотопарада Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Колонна мотоциклистов Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Участники фестиваля проехали 31 км, сделав два круга по Садовому кольцу Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Байкеры на Садовом кольце Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото