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Коммерсантъ FM
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«Московский мотофестиваль»

Фоторепортаж

23 сентября в столице прошел «Московский мотофестиваль». Его провели в честь закрытия мотосезона

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Для участников и гостей фестиваля были подготовлены конкурсы и выступления каскадеров

Для участников и гостей фестиваля были подготовлены конкурсы и выступления каскадеров

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Байкер на фестивале

Байкер на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На фестивале выступили группы Join Trip, Mister Twister и музыкант Артур Беркут

На фестивале выступили группы Join Trip, Mister Twister и музыкант Артур Беркут

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники фестиваля

Участники фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

В мае, в честь открытия сезона, мотоциклисты проехали от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон»

В мае, в честь открытия сезона, мотоциклисты проехали от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участник фестиваля

Участник фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В конце фестиваля состоялся мотопарад

В конце фестиваля состоялся мотопарад

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Колонна мотоциклистов стартовала от проспекта Академика Сахарова

Колонна мотоциклистов стартовала от проспекта Академика Сахарова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участница фестиваля с собакой

Участница фестиваля с собакой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Внешняя сторона Садового кольца была перекрыта для проведения мотопарада

Внешняя сторона Садового кольца была перекрыта для проведения мотопарада

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Колонна мотоциклистов

Колонна мотоциклистов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Участники фестиваля проехали 31 км, сделав два круга по Садовому кольцу

Участники фестиваля проехали 31 км, сделав два круга по Садовому кольцу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Байкеры на Садовом кольце

Байкеры на Садовом кольце

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Для участников и гостей фестиваля были подготовлены конкурсы и выступления каскадеров

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Байкер на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На фестивале выступили группы Join Trip, Mister Twister и музыкант Артур Беркут

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

В мае, в честь открытия сезона, мотоциклисты проехали от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участник фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В конце фестиваля состоялся мотопарад

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Колонна мотоциклистов стартовала от проспекта Академика Сахарова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участница фестиваля с собакой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Внешняя сторона Садового кольца была перекрыта для проведения мотопарада

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Колонна мотоциклистов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Участники фестиваля проехали 31 км, сделав два круга по Садовому кольцу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Байкеры на Садовом кольце

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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