На КПП в Сомали погибли десять человек при подрыве смертника

На контрольно-пропускном пункте в городе Беледуэйне в центральной части Сомали взорвалась бомба, установленная в грузовике, сообщило агентство Reuters со ссылкой на офицера полиции. По его словам, в результате погибли как минимум десять человек.

Как сообщило Reuters, еще больше десятка человек ранены. Местное агентство SONNA написало в соцсети X, что, по данным полиции, взрыв осуществил террорист-смертник, входящий в группировку «Аш-Шабааб» (запрещена в РФ). Агентство отмечает, что взрыв произошел вблизи рынка.

Офицер Ахмед Адан уточнил, что среди погибших — пятеро полицейских, которые открыли огонь по грузовику, когда он въехал в КПП. В результате контрольно-пропускной пункт оказался разрушен, после взрыва повреждены еще несколько близлежащих зданий и магазины.

Лусине Баласян