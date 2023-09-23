На железнодорожных вокзалах Петербурга заработал сервис по выдаче справок

На железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга и других регионов СЗФО начал работать онлайн - сервис по выдаче справок, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Также в ОЖД отметили, что вскоре на вокзалах СЗФО откроются пункты помощи Центра содействия маломобильным гражданам, появятся автоматизированные парковки по системе Fast Track.

С начала года петербургские вокзалы обслужили около 19 млн пассажиров. В общем по ОЖД показатель перевозки в январе-августе 2023 года составил 111,8 млн пассажиров, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что начиная с 10 октября скоростные поезда «Ласточка» №809, №810, №812, №813, №815 и №816, курсирующие по маршруту Санкт-Петербург — Псков — Печоры, будут делать дополнительную остановку на платформе «Аэропорт» неподалеку от аэропорта Пулково.

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