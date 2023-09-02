Перевозки пассажиров на ОЖД с начала года выросли почти на 4,9%

В январе-августе 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезли 111,8 млн пассажиров, что на 4,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

97,9 млн пассажиров воспользовались поездами пригородного сообщения (+4,3%), 13,9 млн — поездами дальнего следования (+8,8%).

За август показатель пассажироперевозки повысился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 16,4 млн пассажиров.

В пригородном сообщении в августе услугами ОЖД воспользовались 14,1 млн пассажиров (+3,2%), в дальнем следовании — 2,3 млн пассажиров (+6,6%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 1 сентября дети участников специальной военной операции из Ленобласти получат право на оплату 10% стоимости разового проезда в пригородных поездах.