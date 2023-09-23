Le Monde: Марин Ле Пен и ее отца обвиняют в растрате средств Евросоюза

Прокуратура Парижа предъявила экс-лидеру французской партии «Национальное объединение», бывшему кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен и 27 ее соратникам обвинения в нецелевом расходовании средств Евросоюза (ЕС), сообщает французское издание Le Monde. В числе обвиняемых оказался и отец госпожи Ле Пен Жан-Мари, который ранее также баллотировался на пост президента Франции.

Парижская прокуратура требует провести расследование по подозрению в участии в схеме хищения европейских средств в период с 2004 по 2016 годы. Судьи магистратуры предполагают, что французская партия «Национальное объединение», которая тогда называлась «Национальный фронт», организовала «систему присвоения» суммы в €21 тыс. в месяц, которую ЕС выделяет каждому члену Европарламента для оплаты труда их помощников. При этом на самом деле, по версии прокуратуры, эти помощники полностью или частично работали именно на партию, а не в парламенте. Европарламент, который выступает в деле гражданским истцом, оценил свои потери за 2009-2017 годы в €6,8 млн.

По данным надзорного ведомства, госпоже Ле Пен и ее соратникам в случае, если их вина будет оказана в судебном порядке, может грозить до 10 лет лишения свободы. Кроме того, экс-кандидата в президенты Франции могут лишить права баллотироваться на выборные должности сроком на пять лет.

Сама Марин Ле Пен утверждает, что обвинения, выдвинутые против нее и ее соратников являются «абсолютно беспочвенными» и «политически мотивированными».

Ранее Марин Ле Пен и ее политических соратников неоднократно проверяли на причастность к «работе в интересах России». В конце весны нынешнего года этот вопрос даже разбирала специальная парламентская комиссия по расследованию «политического, экономического и финансового вмешательства иностранных держав». Однако никаких официальных обвинений в адрес госпожи Ле Пен из-за ее предполагаемых «связей с РФ» политику предъявлено не было.

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Александр Кислов