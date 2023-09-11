Представитель президента: нет признаков повышения уровня трития после сброса воды с «Фукусимы»

Риски повышения уровня трития в российских водах после начала сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1» теоретически существуют, сказал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Однако пока никаких признаков этого нет.

«Теоретические опасения есть, практических пока нет. Никаких признаков того, что именно в российских терводах повысился уровень трития, нет»,— сказал господин Иванов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Японская компания Tokyo Electric Power начала сброс очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС в океан 24 августа. Решение было одобрено МАГАТЭ, однако это все равно вызвало протесты в Японии, в том числе в рыболовецкой отрасли. Против сброса воды выступил Китай. Пекин запретил импорт японской рыбы и морепродуктов.

Подробнее — в материале «Ъ» «На Японию слили все, что накопилось».

Леонид Уварчев