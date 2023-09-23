Inews: РФ и Британия проводили консультации во время конфликта на Украине

Британские и российские дипломаты за последние 1,5 года провели сразу несколько встреч и переговоров на высоком уровне по вопросам международной безопасности на фоне военного конфликта на Украине, передает британская газета inews со ссылкой на высокопоставленного представителя Соединенного Королевства. Ранее о подобных контактах между Москвой и Лондоном после ввода войск РФ на Украину не сообщалось.

Согласно информации издания, встречи дипломатов РФ и Британии проходили «в различных локациях, включая Вену и Нью-Йорк». Отмечается, что в ходе неформальных переговоров стороны обсуждали вопросы безопасности Великобритании и международного сообщества, на них также затрагивали вопросы дефицита зерна и ядерной безопасности в контексте военных действий на Украине. Представители Киева на данных консультациях не присутствовали, несмотря на предыдущие обещания западных политиков не обсуждать украинский конфликт без участия чиновников из Украины.

Как рассказал inews на условиях анонимности один из британских дипломатов, принимавших в некоторых встречах с российскими коллегами, единственным вопросом, который Великобритания не пыталась обсуждать, были возможные прямые мирные переговоры между Москвой Киевом. «Мы поддерживали контакт и считаем важным поддерживать открытый диалог во время конфликта на Украине. Мы не заключаем мирные соглашения от имени кого-либо, но важно поддерживать этот канал связи открытым»,— отметил собеседник inews.

Представитель МИД Великобритании подтвердил, что неформальные встречи и консультации с российскими дипломатами действительно проводились уже после начала боевых действий на территории Украины. Однако в ведомстве подчеркивают, что встречи проходили «только тогда, когда это считалось абсолютно необходимым». В ходе консультаций, по информации министерства «затрагивались жизненно важные вопросы» для Соединенного Королевства. «При этом любые утверждения о том, что переговоры были попыткой договориться о завершении украинской войны, «недостоверны и не соответствуют действительности»,— добавили в британском внешнеполитическом ведомстве. В МИД РФ информацию о встречах и консультациях с коллегами из Лондона после 24 февраля 2022 года пока не прокомментировали.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов