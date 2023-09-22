Мусор сожгут по-китайски

Строящий под Казанью мусоросжигательный завод (МСЗ) будет переориентирован на китайские технологии и пройдет новую экологическую экспертизу. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, посетившая стройплощадку. Сейчас, по ее словам, компания «РТ-Инвест» (входит в ГК «Ростех») ведет переговоры с новыми потенциальными поставщиками оборудования: западные компании отказались сотрудничать из-за «санкционного давления». Сроки, когда завод начнет работу, представитель федеральных властей прогнозировать не взялась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: prav.tatarstan.ru Фото: prav.tatarstan.ru

О том, что компания «РТ-Инвест» ведет переговоры о поставках оборудования для МСЗ с компаниями из Китая, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В четверг вместе с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным она посетила строительную площадку. «Есть проблемы с оборудованием, поскольку санкционное давление не позволяет западным компаниям продолжать какие-либо коммерческие отношения»,— сказала она.

По словам представителей «РТ-инвест», «китайские партнеры дают те же технологические решения, которые предлагали западные компании». Однако, по словам госпожи Абрамченко, в этом «предстоит убедиться — через прохождение повторной экологической экспертизы». Она заверила жителей Казани, что не допустит строительства завода, в случае «если параметры, которые были изначально заявлены и прошли экологическую экспертизу, будут нарушены». «То есть ухудшения и деградации параметров никто не допустит. Мы будем требовать обязательной повторной экологической экспертизы»,— пообещала вице-премьер.

Напомним, МСЗ строят с середины 2020 года на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского района, у границ Казани. Оператор завода ООО «АГК-2» является «дочкой» компании «РТ-инвест», которая входит в госкорпорацию «Ростех». Генеральным подрядчиком проекта стала татарстанская компания «Татнефтепроводстрой». Завод рассчитан на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год. Изначально стоимость проекта оценивалась в 28 млрд руб. Против строительства завода выступали местные жители и активисты, опасаясь, что объект может нанести вред окружающей среде и здоровью населения. Но все необходимые экспертизы проект прошел.

Первоначально завод проектировался под установки швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova. Предполагалось, что его построят к концу 2022 года. Но затем «АГК-2» предложила отложить запуск всех пяти МСЗ (помимо Татарстана еще четыре объекта строятся в Московской области) сначала на фоне пандемии коронавируса, а позже из-за антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. Срок запуска был перенесен на декабрь 2024 года (позже «Интерфакс» сообщал, что в Казани завод начнет работать до конца 2025 года, ссылаясь на проект постановления Минприроды).

«В связи с санкциями в поставке оборудования отказано»,— говорил на заседании Госсовета Татарстана в апреле этого года Алексей Песошин. При этом глава республиканского правительства отмечал, что «существенно увеличилась сумма» (стоимость проекта), но конкретные цифры он тогда не назвал. Ранее господин Песошин сообщал, что инвестор уже вложил около 1 млрд руб. собственных средств в проект, а власти республики «дали существенные льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль». По словам господина Песошина, к апрелю на стройплощадке были «закончены фундаментные работы, возведены корпусные постройки», то есть «сделано все, что можно сделать до момента поставки оборудования».

В четверг Виктория Абрамченко уточнила, что сейчас строительная готовность МСЗ составляет 24–25%. «Фактически все работы, связанные с возведением коробки, самого здания, закончены»,— сказала она. При этом она призналась, что «пока сдвижки по срокам безусловно есть». «Называть их сейчас не представляется возможным. Нужно завершить переговоры с китайскими партнерами по возможной доставке оборудования и после этого уже вернуться к срокам»,— указала госпожа Абрамченко.

«Китайцы со своими технологиями уже давным-давно обогнали пресловутый цивилизованный развитый Запад. Я уверен, что если новый проект пройдет все экспертизы, это будет не хуже того, что изначально планировалось»,— считает депутат Госсовета Татарстана от КПРФ и финансовый директор перерабатывающего предприятия «Проминдустрия» Николай Атласов. Однако он также затрудняется сказать, когда МСЗ сможет начать работу: «Это никому не ясно, никому не понятно». По словам господина Атласова, МСЗ остается актуальным проектом для Татарстана, но как «элемент всей цепочки обращения с отходами», которая также должна включать сортировку мусора и его переработку.

Кирилл Антонов