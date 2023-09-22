CNN: Лула да Силва заявил Зеленскому об отсутствии военных решений конфликта

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленский 21 сентября заявил, что военного решения конфликта на Украине не существует. Об этом сообщил телеканал CNN Brazil со ссылкой на дипломатические источники.

По данным телеканала, во время встречи господин Лула да Силва отметил, что Бразилия учитывает позицию Украины, однако «идеальный путь» завершения конфликта — «договориться о мире». Вместе с тем он выразил готовность участвовать в мирном урегулировании в качестве посредника.

Владимир Зеленский поддержал стремление Бразилии к миру, отмечают источники, однако он заявил, что не может быть уверен в выполнении условий каких-либо мирных соглашений. По данным CNN, украинский президент сказал, что не может взять на себя другие обязательства помимо возвращения занятых российскими силами территорий.

Луис Инасиу Лула да Силва и Владимир Зеленский встречались на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщала пресс-служба бразильского президента, помимо урегулирования военного конфликта стороны обсуждали двустороннее сотрудничество и реформы системы международного управления. До этой встречи лидеры общались только по телефону.

Господин Лула да Силва говорил, что действия Европы и США способствуют продолжению боевых действий на Украине. Среди прочего он предполагал, что Украине придется уступить России Крым для достижения мира. Украина отвергла такой вариант.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян