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Коммерсантъ FM
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Правительство готово продлить повышенный лимит беспошлинных онлайн-покупок

Правительство России готово продлить порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы на уровне €1 тыс. и максимальным весом в 31 кг до 1 апреля 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы социально-экономического прогноза Минэкономразвития.

Беспошлинный порог распространяется на товары для физлиц, ввозимые на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Если стоимость ввозимых физлицом товаров выше €1 тыс. или их вес превышает 31 кг, потребуется заплатить пошлину в размере 15% стоимости, но не менее €2 за каждый килограмм, превышающий норму.

Порог беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС, куда входит и Россия, был повышен с €200 до €1 тыс. 1 апреля 2022 года. 30 марта ЕАЭС продлил действие порога до 1 октября.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в конце августа, около 42% россиян полагают, что возможное снижение после 1 октября порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа с нынешних €1 тыс. до €200 ухудшит положение покупателей. Против снижения порога выступают и крупные российские интернет-площадки, указывая, что трансграничная торговля позволяет удерживать рост цен и сохранять выбор для покупателей.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Маркетплейсам обивают порог».

Эрдни Кагалтынов

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