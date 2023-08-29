Маркетплейсам обивают порог

Почти половина опрошенных россиян считает, что снижение с 1 октября этого года до €200 действующего лимита в €1 тыс. на беспошлинный ввоз товаров, заказанных на зарубежных маркетплейсах, негативно отразится на потребителях. Власти пока не определились с решением. Против снижения порога выступают и крупные российские интернет-площадки, указывая, что трансграничная торговля позволяет удерживать рост цен и сохранять выбор для покупателей. В свою очередь, параллельный импорт до сих пор не заместил весь ассортимент, сократившийся после ухода из РФ западных брендов, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Около 42% россиян полагают, что возможное снижение после 1 октября порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа с нынешних €1 тыс. до €200 ухудшит положение покупателей, следует из имеющихся у “Ъ” результатов опроса ВЦИОМа. Еще 38% респондентов считают, что оно никак не повлияет на них. ВЦИОМ провел опрос 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет 3–14 июля.

В марте 2022 года совет Евразийской экономической комиссии повысил лимит беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физлицами на иностранных маркетплейсах, с €200 до €1 тыс. со сроком действия до 1 октября 2023 года. В Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе сообщили “Ъ”, что их окончательная позиция по вопросу продления повышенного лимита пока формируется. В Минфине на запрос “Ъ” не ответили.

Опрос ВЦИОМа показал, что 47% покупателей маркетплейсов пользовались доставкой из-за рубежа. 70% респондентов заказывают товары из-за рубежа из-за выгодной цены, 45% — из-за широкого выбора, 41% — из-за того, что нужного продукта нет в рознице. В случае снижения лимита беспошлинного ввоза 18% респондентов будут меньше заказывать товаров из-за рубежа, 15% совсем откажутся от покупок. Покупателям товаров стоимостью более €200 придется платить 15-процентную пошлину, указывает источник “Ъ” на рынке интернет-торговли, а обороты трансграничной онлайн-торговли сократятся на 30–35%.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии на долю трансграничной торговли пришлось 76 млрд руб., или 3% от общего объема электронной коммерции в РФ. Партнер Data Insight Федор Вирин объясняет, что такая торговля в РФ с 2022 года значительно снизилась, так как ключевые игроки, включая iHerb, Asos, Yoox, Amazon, перестали поддерживать операции в стране.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, трансграничная торговля позволяет поддерживать на российском рынке набор товаров, выпавших после ухода из страны ряда крупных зарубежных брендов. «Пока рано говорить, что ассортимент удалось полностью восполнить за счет параллельного импорта»,— добавляет он.

Трансграничную торговлю сегодня развивают и российские маркетплейсы, включая «Яндекс.Маркет», Ozon, говорит господин Бурмистров. В Ozon указывают, что повышение порога беспошлинного ввоза до €1 тыс. в 2022 году помогло поддержать необходимый уровень товарооборота и сдержать рост цен. По данным АКИТ, 45,3% трансграничной торговли в денежном выражении по итогам первого полугодия пришлось на цифровую и бытовую технику, 25,8% — на мебель и товары для дома. Снижение беспошлинного порога негативно скажется на насыщении российского рынка товарами и их доступности, настаивают в «Яндекс.Маркете». В Ozon соглашаются, что на фоне замедления роста реальных доходов населения дополнительные затраты на оплату пошлин приведут к снижению покупательной способности. В «Алиэкспресс» не ответили на запрос “Ъ”. В «Почте России» полагают, что снижение лимита может сократить ассортимент вплоть до дефицита по некоторым позициям.

При этом часть покупателей захочет обойти эту меру, что автоматически приведет к росту серого и черного рынка, а также продаже подделок, считает директор по маркетингу сервиса BUYMI Мила Грошева. По ее словам, уже сегодня некоторые байеры люксовой одежды и аксессуаров торгуют не оригинальными товарами. В то же время другой источник “Ъ” на рынке ритейла утверждает, что интерес потребителей сместился на внутренний рынок, где есть быстрая доставка. Однако, по оценке другого собеседника “Ъ”, новые правила затронут около 30% всех товаров, доставляемых из-за рубежа для личных нужд. Он также отмечает, что товары из-за рубежа заказывают около 30 млн россиян с небольшим уровнем дохода, которые наиболее чувствительны к росту цен.

Алина Савицкая, Халиль Аминов