В Севастополе частично возобновили движение после ракетной атаки

В центре Севастополя частично возобновили движение автодорожного и морского транспорта, остановленное после ракетной атаки на штаб Черноморского флота, сообщили «Ъ» в правительстве города. Движение открыли на улицах Ленина, Суворова, Ревякина, на Красном спуске, Днепровском мосту и Ялтинском кольце. Проезд по Советской улице пока остается закрытым. Эвакуированные граждане могут вернуться в свои дома.

Местные власти также сообщили, что завтра до 21:00 на полигоне в районе Кара-Коба будет уничтожена часть сбитой ракеты.

Сегодня Крымский полуостров подвергся серии мощных ракетных ударов, один из которых поразил штаб Черноморского флота в центре Севастополя. В результате происшествия, по данным Минобороны РФ, пропал без вести один военный.

Еще несколько ракет, по информации властей Крыма, были сбиты силами ПВО в Бахчисарайском и Черноморском районах.

Подробнее об ударе — в публикации «Ъ» «Ракета достала до штаба».

Егор Александров, Симферополь