Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Севастополе частично возобновили движение после ракетной атаки

В центре Севастополя частично возобновили движение автодорожного и морского транспорта, остановленное после ракетной атаки на штаб Черноморского флота, сообщили «Ъ» в правительстве города. Движение открыли на улицах Ленина, Суворова, Ревякина, на Красном спуске, Днепровском мосту и Ялтинском кольце. Проезд по Советской улице пока остается закрытым. Эвакуированные граждане могут вернуться в свои дома.

Местные власти также сообщили, что завтра до 21:00 на полигоне в районе Кара-Коба будет уничтожена часть сбитой ракеты.

Сегодня Крымский полуостров подвергся серии мощных ракетных ударов, один из которых поразил штаб Черноморского флота в центре Севастополя. В результате происшествия, по данным Минобороны РФ, пропал без вести один военный.

Еще несколько ракет, по информации властей Крыма, были сбиты силами ПВО в Бахчисарайском и Черноморском районах.

Подробнее об ударе — в публикации «Ъ» «Ракета достала до штаба».

Егор Александров, Симферополь

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...