McDonald’s впервые за 30 лет повышает тарифы для франчайзи в США

Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s объявила о повышении тарифов для владельцев франшизы в США. Это первое повышение за 30 лет, тариф будет поднят с 4% до 5%. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление президента американского подразделения McDonald’s Джо Эрлингера.

Повышение тарифов коснется не всех франчайзи, а тех случаев, когда речь идет об открытии новых ресторанов, покупке ресторанов у материнской компании и ряде других ситуаций. Но не коснется владельцев уже существующих франшиз.

По договору франшизы сейчас управляются около 95% из почти 13 400 ресторанов McDonald’s в США — все они оплачивают аренду, ежемесячные роялти и делают другие отчисления. На рестораны, работающие по франшизе в США, пришлось около 30% общей выручки McDonald’s в 2022 году. Акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже реагируют на новости о повышении тарифа незначительным ростом около 0,5%. С начала года акции McDonald’s выросли на 3%. Капитализация компании приближается к $200 млрд.

Алена Миклашевская