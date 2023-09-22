«В связи с хорошей погодой мы замечаем большое количество гостей»

Аномально теплая погода в Москве продлится все выходные. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье столбики термометров днем поднимутся до 26 градусов, ночью ожидается до +13, что на семь-восемь градусов выше нормы. Как выяснил “Ъ FM”, на этом фоне активизировалось бронирование мест отдыха на природе. При этом во многих организациях из-за рекордного тепла и повышенного спроса решили не делать сезонные скидки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

“Ъ FM” пообщался с представителями индустрии развлечений и отдыха и узнал их ожидания на эти выходные.

Основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов: «В Москве веранды начали в какой-то момент закругляться, потому что люди "наелись" свежим воздухом. А сейчас такая хорошая погода открыла второе дыхание для летних веранд, и на эти выходные у многих заведений полная бронь. Кроме того, пока тепло, многие догуливают свои отпуска». Ольга, представитель глэмпинга «Под небом»: «На эти выходные, к сожалению, все уже забронировано. Что касается последнего сентябрьского уикенда, то есть еще половина свободных сафари-тентов. Стоимость тура для двоих на одну ночь в формате "все включено" составит 45,8 тыс. руб. Помимо проживания, сюда входит трехразовое питание, шеф-повар готовит для наших гостей авторское меню на каждый день. Также работает бар с безалкогольными и легкоалкогольными напитками, водные активности в свободном доступе. Можно покататься на SUP-бордах, каяках, весельных лодках. Входят в стоимость занятия утренней йогой, а вечером можно пожарить маршмеллоу у костра». Владелец верфи Baikal Yachts Group Сергей Гмыра: «Свободные места на эти выходные еще есть. Случаев, когда звонят и бронируют день в день, мало. Но, скорее всего, так будет завтра, если действительно сохранится хорошая погода. Люди начнут звонить и брать на прокат то, что есть, что осталось. Это небольшие катера и яхты в основном. Богатые клиенты выбирают яхты от 20 м и больше, которых, к сожалению, очень мало. Аренда судна обойдется в 20 тыс. руб. в час и более в зависимости от размера». Директор гольф-клуба Moscow Country Club Мария Баженова: «В связи с хорошей погодой мы замечаем большее количество гостей, активных членов клуба. Что касается расценок, то игра на поле на 18 лунок стоит в выходной день 14 тыс. руб. А также можно сыграть на тренировочном поле и провести урок с гольф-тренером. Это обойдется в 7 тыс. руб. на одного человека. Также можно организовать и групповой урок, все зависит от количества людей. На предстоящие выходные еще есть возможность записаться».

Между тем на выходных в столице пройдет закрытие мотосезона. Большая колонна мотоциклистов проедет 31 км от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Также в субботу, 23 сентября, все желающие смогут посетить скачки в ВДНХ. Там свои авторские программы представят профессиональные коллективы конников.

Кроме того, в десяти округах Москвы состоится большой спортивный забег. В связи с этим в воскресенье с 7.00 до 17.00 перекроют больше 50 улиц и площадей, в частности, Хамовнический Вал, Лужнецкую набережную, Покровский, Чистопрудный и Сретенский бульвары.В связи с этим в воскресенье с 7.00 до 17.00 перекроют больше 50 улиц и площадей, в частности, Хамовнический Вал, Лужнецкую набережную, Покровский, Чистопрудный и Сретенский бульвары.

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Елена Тюленева