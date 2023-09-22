Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«В связи с хорошей погодой мы замечаем большое количество гостей»

Предприниматели — о досуге москвичей

Аномально теплая погода в Москве продлится все выходные. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье столбики термометров днем поднимутся до 26 градусов, ночью ожидается до +13, что на семь-восемь градусов выше нормы. Как выяснил “Ъ FM”, на этом фоне активизировалось бронирование мест отдыха на природе. При этом во многих организациях из-за рекордного тепла и повышенного спроса решили не делать сезонные скидки.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

“Ъ FM” пообщался с представителями индустрии развлечений и отдыха и узнал их ожидания на эти выходные.

Основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов: «В Москве веранды начали в какой-то момент закругляться, потому что люди "наелись" свежим воздухом. А сейчас такая хорошая погода открыла второе дыхание для летних веранд, и на эти выходные у многих заведений полная бронь. Кроме того, пока тепло, многие догуливают свои отпуска».

Ольга, представитель глэмпинга «Под небом»: «На эти выходные, к сожалению, все уже забронировано. Что касается последнего сентябрьского уикенда, то есть еще половина свободных сафари-тентов. Стоимость тура для двоих на одну ночь в формате "все включено" составит 45,8 тыс. руб. Помимо проживания, сюда входит трехразовое питание, шеф-повар готовит для наших гостей авторское меню на каждый день. Также работает бар с безалкогольными и легкоалкогольными напитками, водные активности в свободном доступе. Можно покататься на SUP-бордах, каяках, весельных лодках. Входят в стоимость занятия утренней йогой, а вечером можно пожарить маршмеллоу у костра».

Владелец верфи Baikal Yachts Group Сергей Гмыра: «Свободные места на эти выходные еще есть. Случаев, когда звонят и бронируют день в день, мало. Но, скорее всего, так будет завтра, если действительно сохранится хорошая погода. Люди начнут звонить и брать на прокат то, что есть, что осталось. Это небольшие катера и яхты в основном. Богатые клиенты выбирают яхты от 20 м и больше, которых, к сожалению, очень мало. Аренда судна обойдется в 20 тыс. руб. в час и более в зависимости от размера».

Директор гольф-клуба Moscow Country Club Мария Баженова: «В связи с хорошей погодой мы замечаем большее количество гостей, активных членов клуба. Что касается расценок, то игра на поле на 18 лунок стоит в выходной день 14 тыс. руб. А также можно сыграть на тренировочном поле и провести урок с гольф-тренером. Это обойдется в 7 тыс. руб. на одного человека. Также можно организовать и групповой урок, все зависит от количества людей. На предстоящие выходные еще есть возможность записаться».

Между тем на выходных в столице пройдет закрытие мотосезона. Большая колонна мотоциклистов проедет 31 км от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Также в субботу, 23 сентября, все желающие смогут посетить скачки в ВДНХ. Там свои авторские программы представят профессиональные коллективы конников.

Кроме того, в десяти округах Москвы состоится большой спортивный забег. В связи с этим в воскресенье с 7.00 до 17.00 перекроют больше 50 улиц и площадей, в частности, Хамовнический Вал, Лужнецкую набережную, Покровский, Чистопрудный и Сретенский бульвары.В связи с этим в воскресенье с 7.00 до 17.00 перекроют больше 50 улиц и площадей, в частности, Хамовнический Вал, Лужнецкую набережную, Покровский, Чистопрудный и Сретенский бульвары.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...