Минфин предложил рассчитывать бюджетное правило, исходя из базовой цены на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства сообщил, что ведомство предлагает вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов в 2024 году, исходя из базовой цены на нефть — $60 за баррель.

«Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 трлн рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть»,— сказал господин Силуанов во время обсуждения проекта трехлетнего бюджета РФ.

Бюджетное правило — механизм перевода сверхдоходов от нефтегазовой отрасли в накопления с помощью покупки валюты. В 2023 году из этого механизма исключили предустановленную цену отсечения по Urals, при превышении которой закупалась валюта. Валюту по бюджетному правилу закупают, если фактические доходы от продажи нефти и газа за месяц превышают базовый уровень.

По прогнозу Минэкономики, в 2023 году средняя цена нефти Brent будет на уровне $83,5 за баррель, в 2024-м — вырастет до $85 за баррель, а в 2025 и 2026 годах снизится до $80,2 и $76,2. Экспортные цены на российскую нефть в 2024–2026 годах составят около $70 за баррель, ожидает ведомство.

Как сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин, в 2024 году доходы бюджета ожидаются в размере 35 трлн руб., а расходы — 36,6 трлн руб. Согласно проекту бюджета, ненефтегазовые доходы в 2024 году должны вдвое превысить нефтегазовые. Рост ВВП в 2024 году ожидается на 2,3%, далее — более 2% в год.

Лусине Баласян