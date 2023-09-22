Microsoft снова в игре

Великобритания предварительно одобрила покупку Activision Blizzard компанией Microsoft. Это последнее препятствие на пути к крупнейшей сделке в игровой индустрии. В конце прошлого года корпорация сообщала, что намерена приобрести игрового гиганта почти за $69 млрд. В США и ЕС сделку уже согласовали, но британский регулятор настаивал, что покупка одной из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр даст Microsoft слишком большое преимущество на рынке и навредит конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Новый вариант сделки решает эту проблему. Например, по нему IT-гигант не будет владеть правами на облачные игры Activision Blizzard, а продаст их третьей стороне. В таком случае Microsoft не сможет ограничивать доступ к продуктам компании для своих конкурентов. В итоге британскому регулятору пришлось сдаться, говорит аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын:

«Британские регуляторы долго сопротивлялись. Microsoft обращалась в лондонский суд и настаивала на том, что сделку блокируют несправедливо, что компания идет навстречу, просит регуляторов сформулировать условия, при которых они бы разрешили эту покупку. Регулятор вынужден на это реагировать. Всем понятно, что эта сделка укрепляет позиции Microsoft как на облачном рынке, так и на игровом. Само по себе это не грех.

В задачу регулятора входит доказать, что эта покупка ограничит конкуренцию. Microsoft никаких таких решений не принимает, а просто покупает самую крупную в мире игровую компанию за астрономическую сумму, занимает позицию на игровом рынке, которую никто не сможет поколебать. Но на уступки корпорация пошла. Она научена опытом так, как никто другой в софтверной индустрии. Ее ведь чуть было принудительно не разделили на несколько компаний по иску браузера Netscape».

По сути, Microsoft и не обязательно напрямую ограничивать права конкурентов — после сделки у компании появится множество других выгод, уверен эксперт рынка видеоигр Вячеслав Макаров: «Microsoft, безусловно, увеличит капитализацию как компания, а также своего игрового подразделения. Но корпорация неагрессивна в плане быстрого введения каких-то ограничений. Скорее всего, она будет крайне осторожна в том, чтобы монополизировать свои платформы.

В будущем — в зависимости от того, как Microsoft сможет управлять новым бизнесом, — будет, наверное, какая-то интеграция с майкрософтовскими технологиями, возможно, кобрендинг с другими их продуктами. Но это все в долгосрочной перспективе. По сути, Microsoft обладает большим запасом денег и не такими большими возможностями их эффективно инвестировать. И в данном случае она получает компанию, которая в будущем продолжит приносить средства».

Британский регулятор будет проводить консультации по поводу сделки до 6 октября. В Microsoft рассчитывают получить окончательное одобрение к середине месяца. После этого она станет третьей по выручке игровой компанией в мире после Tencent и Sony. Такой оценкой поделились в самой корпорации.

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Сабина Адлейба