«Университет — дело всей моей жизни»

С 1 сентября ректором Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова утвержден Артем Иванчин, ранее избранный на конференции работников и обучающихся. Господин Иванчин около года являлся исполняющим обязанности руководителя вуза после назначения экс-ректора Александра Русакова членом Совета Федерации от губернатора Ярославской области. До этого Артем Иванчин был деканом юридического факультета вуза. Первое интервью в новом статусе ректор дал «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Иванчин

Фото: ЯрГУ им. П.Г. Демидова Артем Иванчин

Фото: ЯрГУ им. П.Г. Демидова

— Артем Владимирович, журналистское сообщество знает вас, в первую очередь, как успешного адвоката. Сейчас вы избраны ректором крупнейшего вуза области. Как так получилось, и не будете ли скучать по адвокатской практике?

В 1995 году я поступил на юридический факультет, в 2000-м закончил, а уже с конца 1999-го работал в штабе Владимира Путина юристом, это была моя первая юридическая практика. Потом поступил в аспирантуру по специальности уголовно-правовых наук, в 2003-м защитил кандидатскую диссертацию. Основным местом работы у меня с самого начала был юридический факультет, кафедра уголовного права и криминологии. Чтобы полноценно заниматься уголовно-правовой практикой, я еще с одним сотрудником нашей кафедры, моим другом Михаилом Каплиным (ныне президент адвокатской палаты области) в 2006 году сдал экзамен на статус адвоката и с тех пор совмещал адвокатскую практику с научной и преподавательской деятельностью, а затем — с постами заведующего кафедрой и декана юридического факультета. После того, как министр науки и высшего образования утвердил решение конференции работников и обучающихся об избрании меня ректором, я написал заявление о приостановлении статуса адвоката, поскольку он не совместим с работой ректора.

Жалею ли я? Конечно, определенное сожаление есть, ведь расстался с одним из любимых видов профессиональной деятельности. Тем более, что и в адвокатуре сначала «работаешь на зачетку, а затем зачетка на тебя». И, занимаясь столько лет защитой по уголовным делам, дополняя все наработки серьезными теоретическими исследованиями, я смог сформировать солидный багаж знаний и опыта. Но, с другой стороны, приоритет для меня всегда был один — университет. В 2000 году кадровая служба университета оформила мне трудовую книжку, и по сей день она находится там же. То есть основным местом работы всегда был и остается Демидовский университет. И коль скоро коллектив альма-матер доверил мне управление вузом, я без колебаний оставил юридическую практику. Трудиться на благо родного вуза — честь, от которой нельзя отказываться. Да и достаточно посмотреть мой послужной список, чтобы понять: университет — дело всей моей жизни. Поэтому всегда активно публиковался (сегодня более 250 научных работ, хотя до уровня своих учителей еще работать и работать), защитил докторскую диссертацию, участвую в работе диссертационных советов, организую форумы, воспитываю молодых исследователей. И продолжаю много делать вместе с коллегами и вслед за моим учителем Львом Леонидовичем Кругликовым (прим.: профессор, заведующий кафедрой уголовного права и процесса в 1990-х—2000-х годах) для развития ярославской школы уголовного права. В прошлом году мы силами сотрудников и выпускников кафедры издали в центральном издательстве учебник по уголовному праву, в текущем году — комментарий к Уголовному кодексу РФ. Такое могут себе позволить лишь единицы уголовно-правовых школ страны. Так что, сосредоточившись на работе в университете, я испытываю чувство удовлетворения, ведь занимаюсь главным делом моей жизни. Любимым делом — развитием родного вуза.

— Если брать время исполнения обязанностей, вы уже год руководите вузом. Что удалось сделать за это время?

Прежде всего хочу подчеркнуть, что руковожу не в одиночку. Есть команда единомышленников, которая под моим руководством управляет вузом. Полагаю, за этот год, благодаря командной работе, мы набрали неплохой темп в своей деятельности, сохранив при этом стабильность в работе. С 4 октября 2022 года я исполнял обязанности ректора, а уже в ноябре был очень важный этап в жизни университета — защита отчета по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Участником данной федеральной программы наш вуз стал в 2021 году, мы единственный вуз Ярославии в статусе участника этого самого престижного в стране министерского проекта, предполагающего ежегодную защиту отчета. И мы успешно защитили наш отчет, хотя, признаюсь, было непросто, потому что спрашивает комиссия министерства очень строго.

В январе 2023 года правительство области пригласило нас участвовать в разработке регионального закона «О науке и реализации государственной научно-технической политики в Ярославской области», идейным вдохновителем которого был губернатор. В законопроекте была предусмотрена господдержка вузов на уровне области. Юристы-демидовцы активно включились в этот процесс и разработали проект вместе с правительством. На основе закона была подготовлена комплексная государственная региональная программа научно-технического развития Ярославской области, которая уже в этом году предусмотрела финансирование вузов области в размере 30 млн руб. Один из трех грантов в размере 10 млн руб. летом этого года по итогам конкурса получил Демидовский университет.

К числу достижений полагаю возможным отнести также открытие в декабре 2022 года «Добро.Центра ЯрГУ» (который стал одним из тридцати аналогичных центров в России и является опорной площадкой волонтерского движения в нашем регионе), получение в апреле 2023 года нашим университетом статуса одного из 10 в стране окружных учебно-методических центров в рамках проекта «ДНК России» по внедрению модуля «Основы российской государственности». В июле 2023 года ЯрГУ вошел в список вузов, на базе которых согласно поручению президента и в рамках пилотного проекта внедрен курс «Обучение служением». Отдельно упомяну о получении субсидии на капитальный ремонт нашего общежития в размере 50 млн руб. Была проведена серьезная организационная работа, в том числе торги, заключены договоры с подрядчиками, расселено на время ремонта общежитие, и сегодня мы принимаем работы у подрядчиков.

— Вы упомянули грант от правительства региона в размере 10 млн руб. На что пойдут эти деньги?

Это многоцелевой грант. Мы запланировали поддержку перспективных исследований молодых ученых, по итогам которых предусмотрена защита в течение года более 10 диссертаций с последующим трудоустройством в ЯрГУ лучших исследователей. Для повышения уровня информированности жителей региона и самих ученых о научных конкурсах, новейших изобретениях и передовых технологиях, а также для профориентации подрастающего поколения мы создадим информационный ресурс о высшем образовании и науке Ярославской области. Подчеркиваю, что это будет не некий сайт Демидовского университета, где мы рассказываем «о себе любимых», а межвузовский ресурс, информирующий о всей линейке образовательных программ, реализуемых в регионе, а также о научных проектах и конкурсах, проводимых учеными всего региона. И самое главное — о федеральных и региональных мерах поддержки исследователей. Убежден, что такой ресурс способен зримо повысить имидж ученых и привлечь талантливую молодежь в науку.

Кроме того, наша заявка предусматривает создание лабораторно-исследовательского центра по беспилотным аппаратам, который будет заниматься созданием элементов инфраструктуры в сфере систем связи, локации, навигации, методов обнаружения и идентификации БПЛА с применением средств искусственного интеллекта. При работе в этом направлении мы рассчитываем на наши крепкие отношения с партнерами, которые также разрабатывают указанную проблематику — в частности, с заводом «АГАТ», РГАТУ, АО «Ярославский радиозавод», АО «Рыбинский завод приборостроения».

Еще один проект, предусмотренный заявкой — объединение имеющихся в ЯрГУ лабораторий в специализированный Центр биотехнологий. Его задача — культивирование и воспроизводство экономически ценных и перспективных растений для открытого и закрытого грунта. Речь идет об импортозамещении посадочного материала отечественным, предназначенным, среди прочего, для выращивания овощей, ягод, фруктов.

— На первой пресс-конференции вы заявили о концепции неоклассического университета. Что вы вкладываете в это понятие?

Есть такая история, которую я люблю рассказывать: журналисты пришли к ректору Кембриджского университета, но долго не могли его разыскать. Наконец, обнаружили его в саду, читающим Шекспира. И они его спрашивают: «Господин ректор, что вы делаете, и кто в это время управляет университетом?» На что он ответил: «Я читаю Шекспира, а университетом управляют традиции». Вот и наш университет, безусловно, классический, и традиции играют в нашей работе большую роль. Поэтому мы их бережно храним. И поэтому даже с приставкой «нео» мы желаем остаться классическим вузом.

Но мы не можем игнорировать и новации, вызванные реалиями времени. Отсюда и «нео». Мы ставим амбициозную цель трансформироваться в университет нового поколения, который называем «неоклассический университет исследовательского типа». Каждый университет выполняет три миссии. Подготовка высококвалифицированных специалистов — это образовательная миссия. Мы выполняем ее, на мой взгляд, достойно. Посмотрите: в правительстве области, в мэрии, в судах, правоохранительных органах, на предприятиях, да практически в любой отрасли — повсюду выпускники Демидовского. Вторая миссия — научно-исследовательская. Образование неразрывно связано с наукой, потому что в нашем стремительно меняющемся мире педагог должен давать студентам самые актуальные знания, то есть быть на острие научной мысли, участвовать в научных дискуссиях, заниматься собственными исследованиями. И третья миссия — вклад в социально-экономическое развитие региона и всестороннее развитие личности наших воспитанников. Это не просто подготовка специалистов, а формирование у наших студентов активной гражданской позиции, воспитание людей, которые не только профессионалы своего дела, но и готовы служить своей Родине. В неоклассике в нашем понимании эти три миссии должны играть роль базовых процессов в равной степени. Они должны быть диалектически взаимосвязаны, сшиты. Вот в таком стратегическом ключе мы и выстраиваем свою работу, стараясь быть в авангарде среди вузов при реализации каждой из миссий.

В рамках третьей миссии мы активно работаем с региональной властью и реальным сектором экономики. Участвовали в проекте «Ярославский резерв», развиваем волонтерское движение, у нас налажено очень серьезное сотрудничество с некоммерческим сектором, потому что известный всем Ресурсный центр НКО создали именно наши сотрудники Елена Исаева и Александр Соколов. Мы готовим общественных наблюдателей на выборы, участвуем в днях бесплатной юридической помощи. Мы стараемся привлекать в качестве преподавателей будущих работодателей наших студентов. У нас преподают многие успешные наши же выпускники — заместитель министра социальных коммуникаций Денис Палатников, заместитель председателя областной думы Антон Капралов, заместитель мэра Вячеслав Гаврилов и многие другие. Так что Демидовский университет продолжает активно отвечать на вызовы региона.

— В этом году вуз выступил соорганизатором Фестиваля академической науки. Что это дает вам и региону в целом?

Университет является координатором проекта «Базовая школа РАН», это совместный проект Российской академии наук и Министерства просвещения России. Цель — создать максимально благоприятные условия для выявления и обучения талантливых детей, их ориентацию на построение успешной карьеры в области науки, высоких технологий. У нас три таких школы, в том числе школа 33, с которой мы проводим большое количество мероприятий. Фестиваль науки не эксперимент, а логичное продолжение одного из направлений деятельности университета — ориентации школьников на построение карьеры в науке. Большую роль в организации фестиваля сыграло правительство области, которое поддержало этот проект, Фонд содействия развитию математического образования «Ярославская школа 33» и лично его руководитель Лариса Сапрыкина, которая была одним из идейных вдохновителей этого проекта. Фестиваль удался, приехали солидные ученые, мы смогли показать ребятам, что такое карьера в науке, познакомить их с самыми передовыми новинками и достижениями ученых.

На следующий год фестиваль также запланирован, есть желание привлечь в него больше школьников, потому что такую просьбу высказывали сами школы и районы области. Это дело стоит продолжать еще и потому, что мы увидели огонек в глазах наших детей. Планируем более широко представить и ярославские вузы, потому что на первом фестивале большинство ученых приехало из Москвы. Мы же думаем о том, как оставить талантливую молодежь в нашем регионе.

— Мне показалось, что был сделан акцент на естественные науки, гуманитарную составляющую не планируете добавить?

Да, и эта мера была бы полезной. Гуманитарные науки тоже представлены серьезными разработками, здесь есть, о чем говорить. Пример из сферы моих научных интересов. Какое-то общественно опасное явление необходимо запретить. Мы слышим от депутатов, что надо объявить преступлением и закрепить в Уголовном кодексе ответственность за такое-то деструктивное поведение. А как это сделать, чтобы этот уголовно-правовой запрет был адекватен реалиям? Потому что если сделать это неосторожно, то закон будет излишне репрессивным, и он позволит за нарушения невысокого уровня опасности привлекать людей к самому суровому виду ответственности — уголовной. Чтобы качественно сформулировать уголовно-правовой запрет, в науке разработана целая теория конструирования состава преступления, которой, в частности, занимаюсь и я. То есть гуманитарные науки имеют такое же непосредственное отношение к нашей жизни, как и естественные. Поэтому нужно говорить со школьниками, разумеется, и о них: о психологии, экономике, юриспруденции, истории, социально-политических науках и т.д. Такая задача поставлена и на самом высоком уровне. Поэтому после проведения первого фестиваля мы увидели, какие есть резервы его улучшения, и очень хочется все наши задумки воплотить в реальность при проведении следующих фестивалей.

— Вы затронули тему отъезда наших выпускников школ в столицы, в Москву и Санкт-Петербург. Как удержать талантливых детей здесь, в области, и надо ли вообще это делать?

Отток молодежи в мегаполисы — закономерность наших дней. Часто для абитуриента важнее даже не престижный вуз в Москве, а сам факт обучения в столице, и он поступает в коммерческий вуз с невысоким рейтингом. Почему? Надо разбираться. Очень много факторов у этого явления. Если человек говорит, что едет не в вуз, а в Москву, значит, он считает, что среда там более комфортная, чем, например, в Рыбинске или в Ярославле, считает, что там больше возможностей для реализации своих способностей, для построения карьеры. Но этот фактор работает и в нашу пользу. Ярославль привлекателен для молодежи из Воркуты, Архангельска, Костромы, очень много студентов из этих регионов поступает в ЯрГУ. Главное, что должен сделать вуз для решения проблемы оттока молодежи — обеспечить качественное образование, и, как следствие, высокие места в рейтингах. Мы находимся в сотне лучших вузов страны, и это о многом говорит и абитуриентам, и родителям.

А второе, что нужно сделать — это заботиться о среде в вузе. Это инфраструктура, комфорт, наличие точек питания, наличие спортивных площадок, спортзалов. Как человек, который вырос в университете, я вижу весьма и весьма значительные резервы для оптимизации нашей деятельности в этой части. Важны и меры стимулирования студентов. Губернатор установил доплаты золотым медалистам, которые поступают в вузы региона, и это уже дало определенный прирост. Мы видим и усилия Михаила Евраева, Артема Молчанова в создании комфортной среды жизни в городе и области, и это тоже существенный фактор в пользу выбора места обучения. Значительный потенциал я вижу также в усилении работы вузов Ярославской области со школами: заключение соглашений и создание специализированных классов. Сейчас есть математические классы, классы биологии, почему бы не сделать юридические классы? Важно выигрывать и в информационной борьбе за абитуриента.

Сами же мы, имею ввиду наш конкретно вуз, немало делаем для того, чтобы сагитировать молодежь на поступление в Демидовский госуниверситет. И мы видим, что можно делать больше, но в масштабе региона в целом. Тут надо всем вузам и власти вместе заниматься, плечом к плечу. Главное, что сегодня у региональной власти есть понимание этой проблемы и путей ее решения.

— Насколько обновилась команда вуза с вашим приходом на пост руководителя? Будет ли продолжаться это обновление?

Поскольку я пришел на позицию ректора не из внешней среды, а из управленческой команды, которую формировал Александр Ильич Русаков, это логически уже предопределяет мою позицию как взвешенную, крайне выверенную и эволюционную в вопросах кадров. Поговорка про «новую метлу» в моем случае неактуальна. Но обновление, конечно, должно происходить и происходит. По достижению предельного возраста оставил свою должность первый проректор Сергей Кащенко, который остался в строю, перешел на должность советника при ректорате и много доброго на этой позиции делает для университета. Соответственно, функции первого проректора были возложены на Михаила Чистякова, который ранее был проректором по стратегическому развитию и цифровой трансформации с сохранением за ним этого блока вопросов. Я не собираюсь умножать управленческую структуру, о чем и говорил коллективу, когда шел на выборы. Одновременно мы возродили должность проректора по научной работе, на нее назначена Екатерина Флерова, наша выпускница, которая отработала около 10 лет заместителем директора по научной работе в научно-исследовательском институте имени Вильямса, сейчас готовит докторскую диссертацию. Она участвовала в последние годы в многочисленных научных исследованиях, имеющих грантовую поддержку, и эти ее компетенции для нас очень важны. Будут и другие изменения, но не коренная ломка, как бывает при новом руководителе, условно говоря, варяге.

— А какие запросы идут от студентов? Встречались ли вы с ними?

С ними мы регулярно встречаемся. Да и в плане работы ректора есть традиционные встречи со студенческим активом. Кроме того, мы видимся на различных мероприятиях, слетах, фестивалях. Вопросы задают самые разные. Один из самых острых был по ремонту общежития. Студенты говорили, что было уже невозможно с точки зрения безопасности жизни и здоровья находиться в нем. Мы плотно занялись этой проблемой, смогли доказать в министерстве потребность и получить деньги. К Новому году ремонт завершим. Здание внутри очень серьезно обновится, заменены лифты, окна, ведется ремонт в комнатах. Однако проблема не снята полностью, потому что потребность не покрывается единственным нашим общежитием, которое расположено за Волгой. Тоже надо эту проблему решать. Есть расчет на альянс с другими вузами, на то, что на партнерских основаниях мы будем размещать наших студентов в других вузах. В идеале, в наших мечтах, конечно, строительство еще одного общежития или получение какого-то здания, которое может быть переоборудовано под общежитие. Есть запросы у студентов по спортивным залам, по точкам питания. Качество образования все оценивают очень позитивно, а вот над инфраструктурой нужно поработать.

— В этом году исполняется 220 лет Демидовскому высших наук училищу, от которого университет ведет свою историю. Как вы будете отмечать эту дату?

Многие наши акции и проекты мы приурочили к этой дате — спортивные соревнования, научные конференции. Кульминацией череды праздничных мероприятий станет масштабный Международный научно-образовательный форум «Три миссии университета: эволюция и современные вызовы», который состоится 17 ноября в КЗЦ «Миллениум», и соберет экспертов мирового уровня. Надеюсь, увидимся там.

Беседовал Антон Голицын