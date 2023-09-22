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За подпольное производство сигарет на 20 млн рублей осудят двух армавирцев

Двое жителей Армавира предстанут перед судом за производство контрафактных сигарет стоимостью более 20 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По версии следствия, обвиняемые в промышленных масштабах изготавливали сигареты и фасовали их в упаковки известных брендов для продажи. Полицейские нашли в их складском помещении: оборудование, сырье, упаковки, более 370 тыс. пачек сигарет без маркировки и около 70 тыс. поддельных специальных марок. Общая стоимость изъятого — более 20 млн руб.

Окончено предварительное расследование уголовного дела по ст. 171.1 (изготовление контрафактной продукции), 327.1 (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок), 180 (незаконное использование товарного знака) и 30 (покушение на преступление). Теперь оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в Армавирский городской суд для рассмотрения.

Георгий Ефименко

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