В Екатеринбурге в рамках фестиваля «Стенограффия» создали 28 арт-объектов

Уличные художники в рамках международного фестиваля «Стенограффия» (Stenograffia) за лето создали 28 арт-объектов, около 10 объектов находятся еще в работе.

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Так, московский художник Vova Nootk разрисовал переход у Театра юного зрителя (ТЮЗ): на стенах появился комикс с образами и символами города. Работа Сергея Акрамова украсила стены городского детского экологического центра. В центре арт-объекта — растение филодендрон (или «Красный изумруд»).

Под Макаровским мостом студенты-художники из Школы дизайна НИУ ВШЭ доделывают проект «Портреты на заказ»: рисуют портреты реальных людей в ярком и немного наивном стиле. Проект курирует Андрей Люблинский.

Фестиваль «Стенограффия» — один из крупнейших фестивалей уличного искусства в России, который традиционно проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Ранее в рамках фестиваля был преобразован переход Цоя в Историческом сквере, появился мурал на здании, где прошел первый концерт рок-группы «Чайф». В фестивале участвует около 40 художников. В создании некоторых работ принимали участие горожане. Всего было проведено семь акций «Люди рисуют», в которых приняло участие более 1,4 тыс. человек.

Алена Бормотова

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