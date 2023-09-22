В Ленобласти открыли первый мемориал участникам СВО

В Ленинградской области состоялось торжественное открытие первого в регионе мемориала, посвященного участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ленобласти Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

«Я уверен, что СВО завершится нашей победой, и наступит мир. Очень важна память о тех, кто не доживет до этого дня. Открываем сегодня первый в Ленобласти мемориал памяти участников СВО»,— сказал на открытии губернатор Александр Дрозденко.

Памятник открыли на территории одной из воинских частей в Сертолово. Он представляет собой композицию из двух частей: арки с колоколом и символического изображения разделенного на две части сердца, от которого отходят языки пламени. Перед памятником обустроили Аллею героев, на которой увековечили память погибших в ходе СВО россиян, в числе которых пять награжденных орденами мужества, еще один — удостоен звания героя России. Инициатором установки выступил фонд «Ленинградский рубеж».

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