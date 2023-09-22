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В Нижнем Новгороде 28 сентября планируется начать отопительный сезон

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируется начать с 28 сентября, сообщил во время прямого эфира мэр города Юрий Шалабаев. По его словам, в 2023 году выдался теплый сентябрь и начинать отопительный сезон раньше было нецелесообразно.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Прогноз посмотрели. После 28 сентября будет еще несколько теплых дней. Начало отопительного сезона занимает несколько дней, этого как раз хватит»,— уверен глава города.

По его словам, пока в подаче теплоносителя нет необходимости. «Мы всегда начинаем с социальных учреждений. Заявок на включение отопление от школ и детсадов пока не поступало. В некоторых школах уроки еще проходят при открытых окнах, так как в помещениях душно. Когда днем температура стабильно держится выше 20 градусов, а ночью редко опускается ниже 12, о начале отопительного сезона говорить не приходится. Не только потому, что еще не достигнута необходимая норма, но и исходя из здравого смысла»,—отметил господин Шалабаев.

Андрей Репин

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