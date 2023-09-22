Строительная готовность детского туберкулезного санатория в Ушково составляет 92%

Степень готовности строящегося в поселке Ушково Курортного района Санкт-Петербурга детского туберкулезного санатория «Жемчужина» на данный момент составляет 92%. Сейчас на объекте выполняются внутренние отделочные работы и благоустройство. Об этом по итогам рабочего объезда стройплощадки с участием вице-губернатора Петербурга Николая Линченко и главы комитета по строительству Игоря Креславского сообщает пресс-служба Смольного.

Санаторий будет рассчитан на 300 мест. Площадь земельного участка составляет 22 га, общая площадь застройки — более 14 тыс. кв. метров.

Строительство социального объекта началось в 2012 году, за это время на площадке сменилось три подрядчика. Контракты расторгались из-за срывов сроков работ. В июне 2019 году новый контракт был заключен с АО «Монолитстрой».

Напомним, ранее в комитете по инвестициям Петербурга рассказали, что проект другого санатория — в Зеленогорске за 6 млрд рублей — не сможет получить статус стратегического проекта. Таким образом, на земельном участке, где планировали возвести оздоровительный комплекс, застройка проводиться не будет.

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