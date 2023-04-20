В Смольном опровергли возможность строительства санаторно-курортного комплекса в Зеленогорске

Проект санатория в Зеленогорске за 6 млрд руб. не сможет получить статус стратегического проекта. Таким образом, на земельном участке, где планировали возвести оздоровительный комплекс, застройка проводиться не будет. Об этом 20 апреля рассказали в пресс-службе комитета по инвестициям Петербурга.

Во вторник, 18 апреля, гендиректор компании Данил Бекиров рассказал «Ъ-СПб» о планах построить крупный санаторий стоимостью 6 млрд руб. Участок на Средней улице находится в аренде у Eight Development и занимает 3,6 га, на нем можно построить комплекс площадью 22,9 тыс. кв. м. В случае согласования с городом часть площадей может быть приспособлена под рекреационные апартаменты, но основной функцией все равно будет оздоровительная, добавил господин Бекиров.

Компания заявляла о планах получить стратегический статус инвестиционного проекта, однако в комитете отмечают, что подобных заявлений не поступало. «Указанный инвестор не обращался за предоставлением стратегического статуса инвестиционному проекту и не предоставлял материалы для оценки соответствия инвестпроекта закону. Комитет ранее рассматривал другую заявку ООО «УК Спорт Инвест» (Eight Development), о целевом предоставлении участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, Средняя улица, участок 1, под строительство спортивного объекта. Компании было отказано, так как строительство противоречит видам использования земельного участка, разрешённым законодательством (территориальная зона «ТРЗ-3») и привело бы к вырубке средообразующих зелёных насаждений»,— рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что стратегический статус предоставляется инвестору на конкретный участок и на конкретный проект. И если объект уже находится в аренде, то его нельзя использовать до прекращения действующего договора.

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