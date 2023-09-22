Создатель «Смуты» рассказал про экстренную смену сервисов Google на «Яндекс»

Разработчик игры «Смута» Алексей Копцев и глава студии Lesta Games Малик Хатажаев рассказали РБК о том, с какими трудностями столкнулись разработчики видеоигр после начала военной операции на территории Украины. По их словам, экстренная смена программного обеспечения на российские аналоги, а также «аварийная миграция в ''Яндекс.Облако''» существенно повлияли на бизнес.

«И никто представить не мог, что стабильный Google начнет превращаться в тыкву. На перенос данных нам дали неделю. Многое удалось спасти, но все равно потери были»,— рассказывает Алексей Копцев. До этого все данные (около 2 терабайт) компании хранились в Google Drive.

По словам господина Копцева, помимо данных, компания потеряла и достаточно крупную сумму денег — производство проекта в 500 млн руб. началось за 1,5 года до начала военной операции. Кроме того, большое количество российских аналогов приложений все еще «сильно уступают» американским аналогам по функционалу и качеству.

Малик Хатажаев отмечает, что из-за санкций и перехода на российское программное обеспечения компании пришлось перенастраивать большинство процессов с нуля. «В некоторых направлениях это отбросило нас назад или существенно замедлило развитие»,— сказал он.

При этом Малик Хатажаев добавил, что выше перечисленные факторы не повлияли на стоимость разработки видеоигр. «На глобальном уровне разработка в России стала даже дешевле. Это опасная ситуация, которая может привести к тому, что Россия превратится в страну аутсорсеров»,— добавил господин Хатажаев.

После начала военной операции на Украине большинство крупных разработчиков прекратили продажи своих игр в России, поставки Xbox и PlayStation также прекратились, доступ к своим сервисам ограничили Microsoft и Sony. По оценке TAdviser, за 2021 год общая выручка ушедших из России зарубежных IT-вендоров (Dell, HP Inc, SAP СНГ, Cisco, IBM, HPE, Oracle, Microsoft, Intel) составила 231,3 млрд руб. В 2022 году их доходы из-за ухода из России упали втрое — до 72,6 млрд руб.

Сколько государство выделило на игру — в материале «Государство поддержит Смуту».