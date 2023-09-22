Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала военного конфликта прибыл в Канаду, сообщает BBC. Это был необъявленный визит. До этого Владимир Зеленский был в столице США, Вашингтоне.

Как передает канадское телевидение, премьер-министр Джастин Трюдо встретил Владимира Зеленского на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Оттавы. Сегодня, 22 сентября, президент Украины выступит перед канадским парламентом. До этого он выступал перед парламентом Канады незадолго до начала военного конфликта с Россией в феврале 2022 года.

После Оттавы Владимир Зеленский и Джастин Трюдо отправятся в Торонто, чтобы встретиться с местной украинской общиной. В Канаде проживает около 1,4 млн человек украинского происхождения, или 4% населения. Посол Канады в ООН Боб Рэй заявил, что Владимиру Зеленскому важно увидеть, в какой степени Канада поддерживает Украину в военном конфликте с Россией.

До этого в Вашингтоне Владимир Зеленский встречался с президентом США Джо Байденом. Президент Украины прибыл в Вашингтон с надеждой получить дополнительную финансовую помощь. На этой неделе он выступил в Генассамблее ООН, где призвал мировых лидеров продолжать поддержку Украины.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...