Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала военного конфликта прибыл в Канаду, сообщает BBC. Это был необъявленный визит. До этого Владимир Зеленский был в столице США, Вашингтоне.

Как передает канадское телевидение, премьер-министр Джастин Трюдо встретил Владимира Зеленского на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Оттавы. Сегодня, 22 сентября, президент Украины выступит перед канадским парламентом. До этого он выступал перед парламентом Канады незадолго до начала военного конфликта с Россией в феврале 2022 года.

После Оттавы Владимир Зеленский и Джастин Трюдо отправятся в Торонто, чтобы встретиться с местной украинской общиной. В Канаде проживает около 1,4 млн человек украинского происхождения, или 4% населения. Посол Канады в ООН Боб Рэй заявил, что Владимиру Зеленскому важно увидеть, в какой степени Канада поддерживает Украину в военном конфликте с Россией.

До этого в Вашингтоне Владимир Зеленский встречался с президентом США Джо Байденом. Президент Украины прибыл в Вашингтон с надеждой получить дополнительную финансовую помощь. На этой неделе он выступил в Генассамблее ООН, где призвал мировых лидеров продолжать поддержку Украины.

Анастасия Ларина