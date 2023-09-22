МИД Азербайджана заявил о достижении всех целей операции в Карабахе

Все цели «антитеррористической операции» Азербайджана в Карабахе были достигнуты, заявил глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов. Он утверждает, что проведения операции можно было бы избежать, если бы не позиция Армении.

Министр поднял эту тему на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Карабахе. Он сказал, что Азербайджан «достиг всех целей, поставленных в рамках антитеррористических мероприятий».

«Если бы Армения выполнила обязательства, взятые в рамках трехстороннего заявления, этого можно было бы добиться давно и мирным путем. В том, что так не произошло, виновата только Армения»,— уверяет господин Байрамов (цитата по ТАСС).

Азербайджан 19 сентября объявил о «антитеррористических мероприятиях локального характера» в Карабахе. При посредничестве российских миротворцев армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о перемирии. Армения призвала ООН направить миротворческую миссию в Карабах.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Армения и Азербайджан схлестнулись в ООН».

Лаура Кеффер