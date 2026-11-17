В 2024 году приговор был вынесен Александру Лаврентьеву, который подписывал от имени банка несколько договоров на невозвратные и необеспеченные кредиты. Ему назначили 6 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Вину он не признал и заявил, что лишь выполнял свои служебные обязанности.