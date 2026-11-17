Шесть лет по договору займа
Бывшего совладельца «Азбуки Вкуса» заочно осудили за растрату $11 млн
Суд в Москве вынес заочный приговор проживающему за границей бывшему совладельцу «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауз», председателю правления Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрею Вдовину. По версии следствия, в 2015 году перед банкротством Финпромбанка он помог его руководителям вывести почти $11 млн, взяв необеспеченный заем. Суд назначил ему 6 лет колонии. Свою вину господин Вдовин отрицает.
Как стало известно «Ъ», Мещанский райсуд столицы вынес приговор Андрею Вдовину. Ему вменяли особо крупную растрату (ч.4 ст. 160 УК РФ). Процесс прошел в заочном режиме, так как подсудимый с 2018 года скрывается за границей. Тогда же он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
По версии следствия, в июне 2015 года бывший совладелец «Азбуки Вкуса» вошел в состав преступной группы, членами которой также были председатель правления и кредитного комитета АКБ «Финпромбанк» Станислав Перминов, президент и председатель совета директоров банка Анатолий Гончаров, заместитель начальника управления кредитных операций Александра Лаврентьева, а также директор подконтрольной им компании ООО «Эко Инжиниринг» Дмитрий Семенов.
По данным следствия, господин Вдовин подал заявку на получение кредита, но возвращать его не планировал.
В июне 2015 года Финпромбанк, которым руководили его сообщники, «без положительного решения кредитного комитета, в нарушение внутренних документов» выдал ему «невозвратный и необеспеченный кредит» в размере $11 млн (в то время по курсу ЦБ — 604,8 млн руб.), якобы на приобретение ценных бумаг под 13% годовых на 364 дня.
Полученные деньги ушли с расчетного счета господина Вдовина в латвийский банк «М2М Европа АС» (Bank M2M Europe AS). Для сокрытия преступных намерений и создания видимости исполнения кредитных обязательств, фигурант приобрел ценные бумаги, которые реализовал за $10,9 млн, после чего распорядился ими «по собственному усмотрению».
Как установили следователи, на момент выдачи ссуды финансовое положение Андрея Вдовина было плачевным. Денег для погашения основного долга у него не было.
Спустя несколько дней, 19 июня 2015 года, фигурант открыл в подконтрольном ему АТБ кредитную линию на $11 млн через компанию ООО «Эко Инжиниринг», которая, по данным правоохранителей, была аффилирована со Станиславом Перминовым и Анатолием Гончаровым.
В середине сентября 2016 года у Финпромбанка отозвали лицензию, а в октябре признали банкротом. То же произошло с АТБ. Анатолий Гончаров и Станислав Перминов также успели покинуть Россию. В 2023 году СКР заочно обвинил их в растрате 8,9 млрд руб.
В 2024 году приговор был вынесен Александру Лаврентьеву, который подписывал от имени банка несколько договоров на невозвратные и необеспеченные кредиты. Ему назначили 6 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Вину он не признал и заявил, что лишь выполнял свои служебные обязанности.
Господину Вдовину суд назначил 6 лет колонии общего режима, а также штраф в размере 800 тыс. руб.
Срок наказания начнет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Суд сохранил арест на недвижимость и деньги жены осужденного Софьи Вдовиной. В частности, на квартиру на Фрунзенской набережной, несколько земельных участков в городском округе Одинцово Подмосковья, нежилое помещение в Хамовниках и автомобили Mercedes E-350 и Gelandewagen-500, а также 540 млн руб. на банковских счетах.
Адвокат Андрея Вдовина заявил «Ъ», что вина его доверителя якобы не доказана, и он будет обжаловать приговор.
Господин Вдовин является фигурантом нескольких других дел. В частности, ему инкриминируют растрату средств инвесторов холдинга VMHY, а также ПАО «М2М Прайвет банк» и АТБ на сумму 14,5 млрд руб. в составе организованной группы. В нее, по версии правоохранителей, вошли его бывшие партнеры по бизнесу — золотопромышленник и экс-сенатор Павел Масловский и экс-совладелец сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилл Якубовский. Сейчас это уголовное дело рассматривает Пресненский райсуд Москвы.