«Локомотив» объявил о расторжении контракта с главным тренером Галактионовым
Московский футбольный клуб «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Вместе с 42-летним специалистом тренерский и административный штабы покинули Олег Левин, Кирилл Жинкин, аналитики Владимир Савченко, Андрей Анкудимов и Михаил Полишкис, начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин.
Об уходе Галактионова 6 ноября объявил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. По информации «Спорт-Экспресса», клуб выплатит тренеру 40 млн руб. в качестве неустойки.
Михаил Галактионов руководил «Локомотивом» с ноября 2022 года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) команда завоевала бронзовые медали.
В текущем чемпионате клуб с 11 очками после 14 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет со столичной «Родиной».