Гидроциклист не выплыл из тюрьмы

Нижегородский райсуд оставил дзержинца Александра Быкова в следственном изоляторе до 7 марта вопреки просьбам защиты освободить его или отправить под домашний арест. Мужчину обвинили в хулиганстве по ст. 213 УК РФ после того, как в июле со своей спутницей он проехал вплотную к участникам массового заплыва X-Waters через Волгу. Адвокаты заверили, что домашний арест их подзащитный будет отбывать в квартире матери, он не намерен скрываться от правосудия и добровольно сдался полиции. Впрочем, суд разделил мнение прокурора о том, что подсудимый совершил общественно опасное деяние и на время разбирательства должен остаться в тюрьме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Просьба о прощении не помогла Александру Быкову выйти под домашний арест

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Просьба о прощении не помогла Александру Быкову выйти под домашний арест

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В четверг в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода планировалось начало судебного следствия по резонансному уголовному делу в отношении самозанятого из Дзержинска Александра Быкова. Его обвинили в общественно опасном хулиганстве, сопряженном с сопротивлением полицейским по ч. 2. ст. 213 УК РФ. По фабуле дела, днем 23 июля мужчина со своей спутницей катался на гидроцикле в акватории Волги, где проходил Седьмой международный заплыв X-Waters Волга на открытой воде, в котором приняли участие около 2 тыс. пловцов. Участники преодолевали дистанции 1, 3 и 5 км. Они стартовали из разных точек и финишировали на Нижневолжской набережной у катера «Герой».

Среди пловцов числились полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, супруга нижегородского губернатора Екатерина Никитина, многие известные нижегородцы, профессиональные спортсмены и пловцы-любители. Всех участников снабдили яркими оранжевыми буйками, их безопасность обеспечивали несколько десяток катеров и спасательных лодок.

Около 16:30 по московскому времени к пловцам на высокой скорости приблизился гидроцикл, на котором сидели мужчина и женщина. Миновав суда сопровождения, они проехали сквозь участников заплыва и скрылись.

Полицейские катера пытались преследовать гидроцикл, но угнаться за ним не смогли: водный мотоцикл без регистрационного номера ушел от погони по Оке в сторону Дзержинска. Никто из пловцов серьезно не пострадал, один из спортсменов получил травму руки.

Видеокадры с гидроциклом быстро разошлись по сети и вызвали широкий общественный резонанс, а пилот гидроцикла был объявлен в розыск. На следующий день Александра Быкова задержала полиция и изъяла у него гидроцикл. В своих показаниях он заявил, что не знал о заплыве и якобы испугался, увидев пловцов. «Никого из людей я сбивать не хотел ни в коем случае. За эту ситуацию я прошу большое прощение», — заявил мужчина на оперативном видео. Тем не менее 26 июля его арестовали, с тех пор он находится в следственном изоляторе.

Назначенное на 21 сентября рассмотрение уголовного дела по существу пришлось отложить: подсудимого уведомили о заседании менее чем за пять суток, что противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса. Поскольку срок содержания под стражей истекает в грядущую субботу, транспортный прокурор попросил суд продлить Александру Быкову арест на полгода на время судебного разбирательства. Свое ходатайство гособвинитель мотивировал тем, что подсудимый совершил общественно опасное деяние и может скрыться от правосудия.

Александр Быков и его защита просили освободить его из-под стражи или перевести под домашний арест. Фигурант заявил, что не скрывался от предварительного следствия и даже сам пришел в отделение полиции в Дзержинске, рассказал о произошедшем и сознался в содеянном.

Там он дождался транспортных полицейских, с которыми приехал на причал и предъявил им свой гидроцикл. Александр Быков рассказал, что работает как самозанятый в автосервисе и помогает пожилой матери, а также обеспечивает восьмилетнего сына после развода с женой.

Домашний арест могла обеспечить мать подсудимого Татьяна Быкова, с которой он живет в квартире на улице Пирогова в Дзержинске. Выступив в качестве свидетеля, госпожа Быкова уточнила, что получает пенсию и накопила 400 тыс. руб., на которые может содержать сына во время судебного разбирательства. Адвокат добавил, что ходатайство обвинения о продлении ареста не обосновано, расследование уголовного дела завершено и скрываться его подзащитный не намерен. Однако судья Екатерина Андрианова разделила доводы прокурора и оставила Александра Быкова в СИЗО до 7 марта 2024 года. Комментировать решение суда Александр Быков и его защита не стали.

Рассмотрение дела по существу начнется 4 октября.

Владимир Зубарев