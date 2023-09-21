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Коммерсантъ FM
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Болгария выслала настоятеля РПЦ в Софии из-за угрозы нацбезопасности

Власти Болгарии решили выслать настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух служителей храма Святителя Николая Мирликийского из-за «угрозы национальной безопасности». Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Болгарии.

«Очевидно, что нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы»,— говорится в сообщении.

В посольстве обратили внимание на то, что о высылке решили объявить в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Ответственность за «стремительную деградацию двустороннего взаимодействия» в диппредставительстве возложили на Болгарию.

По словам посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой, священников вызвали в миграционную службу. Там им сказали, что они представляют угрозу национальной безопасности и должны покинуть страну. «При этом их посадили в автозак и повезли по домам, чтобы они могли собрать свои вещи, потом завезут в церковь и далее на границу с Сербией»,— добавила госпожа Митрофанова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высылку священников «очередным деструктивным» и «вопиющим недружественным» шагом. Власти Болгарии, как добавила она, «встали на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между нашими народами».

В РПЦ выразили решительный протест против «необоснованного выдворения из Болгарии своих представителей».

В декабре 2022 года протестующие в Болгарии заблокировали дорогу в храм Святителя Николая Чудотворца, куда прибыли посол Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний. Манифестанты с украинскими флагами в руках выступали против проведения военной операции России на Украине.

Петр Бузлаев

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