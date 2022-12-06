Протестующие заблокировали храм в Болгарии, куда приехала российский посол

Протестующие в Болгарии заблокировали дорогу в храм Святителя Николая Чудотворца, известного как Русская посольская церковь в Софии, сообщает Novinite. Сегодня, 6 декабря, с визитом в храм прибыли посол РФ Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний.

Как уточняет издание, в рамках протестной акции люди с украинскими флагами заблокировали здание храма. Манифестанты выступали против проведения военной операции России на Украине.

Элеонора Митрофанова рассказала, что сегодня принимала участие в торжественной службе по случаю семидесятилетия подворья патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Софии. По словам госпожи Митрофановой, протестующие заблокировали ее служебный автомобиль.

«Церковь была блокирована с одной стороны, там были полицейские, какой-то большой опасности, мне кажется, все это не представляло. Пытались они (протестующие.— "Ъ") шумом как-то помешать литургии, но конечно этого не произошло, была замечательная литургия. Я вышла через другой вход этого храма и позвонила шоферу, который сказал, что машина блокирована, не выпускают эти протестующие. Но ничего, все нормально, я просто уехала на другой машине, потом отпустили мою машину»,— сказала посол в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

При этом, по словам госпожи Митрофановой, нельзя сказать, что дипломаты в Болгарии подвергаются сильному давлению, поскольку «болгары очень хорошо к русским относятся, всегда очень гостеприимны».

«Но надо сказать, что некая такая если не опасность то не знаю какое слово подобрать она в воздухе витает, поэтому нужно быть более осторожным»,— добавила она.

Милена Костерева