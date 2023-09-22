Президентские самолеты пойдут в народ

Как выяснил “Ъ”, специальный летный отряд (СЛО) «Россия», который занимается авиаперевозкой высших лиц государства, предложил пассажирским авиакомпаниям приобрести выводимые из эксплуатации Ту-214. По данным “Ъ”, речь идет как минимум о двух лайнерах старше 20 лет. Самолеты находятся вне летной годности, стоимость их восстановления источники “Ъ” оценивают в 3–4 млрд руб. за оба авиалайнера. Цена сделки не определена, но зимой схожий по возрасту Ту-214 не смогли продать за 373 млн руб. В качестве получателя самолетов рассматривается Red Wings. Источники в других компаниях «в зависимости от цены рассмотрели бы покупку», но при условии гарантий продления ресурса самолета, который сейчас ограничен сроком в 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, СЛО «Россия» планирует вывести из эксплуатации и передать в коммерческие перевозки несколько самолетов Ту-214. В начале сентября Минтранс и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросили перевозчиков оценить потребность в воздушных судах этого типа и подтвердить «готовность к приобретению».

Сколько всего самолетов планирует вывести из парка СЛО «Россия», неизвестно. В управделами президента, которому подведомственен авиаперевозчик, Минтрансе и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) “Ъ” не ответили. По данным за 2022 год, в сертификате эксплуатанта перевозчика было десять Ту-214 разных модификаций, два из которых старше 20 лет.

По словам трех источников “Ъ” в отрасли и в Минтрансе, получателем самолетов должна стать входящая в «Ростех» Red Wings. В авиакомпании, которая отказывалась от этого типа самолетов в 2018 году из-за низкой топливной эффективности, сейчас летают два Ту-204 возрастом 18 и почти 30 лет.

У перевозчика есть опыт эксплуатации таких воздушных судов, сохраняются экипажи и компетенции по техобслуживанию, добавил один из собеседников “Ъ”.

Цена сделки обсуждается, говорит источник “Ъ”: «Госсобственнику еще предстоит провести оценку ВС». Она вряд ли может быть высокой. В конце 2022 года ФГУП «Авиакомплект» выставило на торги другой принадлежавший ранее СЛО «Россия» 21-летний Ту-214 за 747 млн руб. Аукцион шел на понижение с отсечением в 373 млн руб., ни одной заявки не поступило.

Цену восстановления одного Ту-214 собеседники “Ъ” оценивают в 1,5–2 млрд руб. Почти половина суммы требуется, по их данным, на капремонт двигателей, остальное — на модернизацию оборудования и переоснащение салона.

В Red Wings отказались от комментариев. В Smartavia сообщили, что рассматривают «все предложения, заслуживающие внимания», но Ту-214 компании не предлагали. В «Аэрофлоте», S7, «Уральских авиалиниях», Utair, NordWind, Azur Air и других компаниях “Ъ” не ответили.

По словам источника “Ъ” в Минтрансе, «Аэрофлот» ожидает поставок новых «Ту» и не заинтересован в старых, а несколько других перевозчиков обеспокоены вопросами продления ресурса самолетов, который ограничен 20 годами.

«У этих бортов очень маленький налет, но по программе продления календарного ресурса подвижек от разработчика пока нет»,— пояснил один из собеседников в отрасли. Он также уверен, что слишком загруженные сейчас авиазаводы не восстановят ВС раньше конца 2025 года.

Источник “Ъ” в авиапроме, впрочем, не видит непреодолимого препятствия для разработки программы продления ресурса, заверив, что у разработчика (ПАО «Туполев») «есть все необходимые компетенции».

Он также полагает, что «поставить ВС на крыло» можно будет гораздо быстрее, чем думают перевозчики: «Это обычные самолеты без пунктов связи и управления, им предстоит подтверждение и восстановление летной годности и едва ли значительное переоснащение салона, что является стандартной процедурой».

СЛО «Россия» занимается перевозкой первых лиц государства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, главы СК и министра иностранных дел. Также СЛО регулярно привлекает «Аэрофлот»: в 2009–2021 годах было заключено 16 контрактов на 47,2 млрд руб.

В собственном парке СЛО «Россия» в 2022 году было 59 ВС, в том числе 17 вертолетов Ми-8МТВ и четыре AgustaWestland AW139. Также в парке два бизнес-джета Airbus 319–115 (CJ) с увеличенной дальностью и один Falcon 7X. В классе местных перевозок представлены три Як-40, в дальнемагистральном сегменте — девять Ил-96. В среднемагистральном — два Ту-154, три Ту-204 и десять Ту-214. В региональном классе — два SSJ-100, а также шесть Ан-148. Источник “Ъ” в авиапроме отмечает, что по программе модернизации флота СЛО будет получать новые Ил-96 и Ту-214. Возможность поставок импортозамещенного SJ-100 обсуждается, но пока они не включены в программу.

Возраст оставшихся в парке СЛО Ту-214 — от 2 до 14 лет. По словам источника “Ъ” в одной из авиакомпаний, там готовы рассматривать покупку этих воздушных судов, но хотели бы получить «условия продажи или лизинга, а также документацию самолетов и остаток ресурса планера и двигателей». Другой собеседник “Ъ” отметил, что в его компании рассматривали приобретение у СЛО Ил-96–300 (29 лет, вне летной годности), но сочли, что расходы на восстановление в 3,5–4 млрд руб. не окупятся.

Айгуль Абдуллина