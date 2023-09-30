Песнь льда и прибыли

75 лет назад родился писатель Джордж Мартин — создатель саги «Песнь льда и пламени». Основанный на цикле его романов сериал «Игра престолов» стал не только одним из самых крупнобюджетных проектов телевидения, но и оказал огромное влияние на поп-культуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джордж Мартин на 70-й церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе

Фото: Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / AP Images / AP Джордж Мартин на 70-й церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе

Фото: Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / AP Images / AP

Американский Толкин

Джордж Мартин получил известность в 1970−1980-е годы благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, за которые был удостоен ряда литературных премий. С детства восхищаясь произведениями Джона Рональда Руэла Толкина, Мартин хотел создать свое эпическое фэнтези, однако долгое время не приступал к работе. Он боялся стать лишь подражателем английского писателя.

«После Толкина наступил темный период в истории эпического фэнтези, когда появилось множество ужасных подражаний... Я думаю, что каждый современный писатель-фантаст пишет под тенью Толкина, но у меня не было возможности уловить его уникальный голос. Он был совсем другим человеком из другого времени, с совершенно иными взглядами. И хотя мы оба писали о средневековом обществе, у меня был совершенно другой взгляд на него, на войну, на сексуальность, поэтому я просто рассказал свою историю»,— говорил он в интервью The Guardian.

Сага «Песнь льда и пламени» изначально задумывалась как трилогия. Первая книга «Игра престолов» вышла в 1996 году. Она получила признание критиков, однако бестселлером стала не сразу. Первый тираж составил около 5 тыс. экземпляров. По словам редактора британского издательства HarperCollins Джейн Джонсон, «рекомендации из уст в уста вскоре распространились среди фанатов, как лесной пожар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джордж Мартин на презентации книги «Танец с драконами» в Нью-Йорке, 2011 год

Фото: Charles Sykes / AP Джордж Мартин на презентации книги «Танец с драконами» в Нью-Йорке, 2011 год

Фото: Charles Sykes / AP

Вторая часть саги «Битва королей» вышла в 1999 году и попала на 13-е место в списке бестселлеров The New York Times. Следующая часть вышла через год и заняла 12-е место.

В ходе работы над трилогией Мартин понял, что не сможет уместить всю историю в три книги, и запланировал семь. Четвертый том «Пир стервятников» возглавил список бестселлеров The New York Times и был включен в список «100 лучших книг в жанре фэнтези всех времен» по версии журнала Time.

Журнал назвал Мартина «главной силой эволюции фэнтези» и провозгласил его «американским Толкином»: «Из тех, кто работает в великой традиции эпического фэнтези, Мартин, безусловно, лучший… "Пир стервятников" — это не красивые эльфы против корявых орков. Это мужчины и женщины, которые рвутся в грязь ради денег, власти, похоти и любви».

Последняя на данный момент книга серии «Танец с драконами» была издана в 2011 году. В первый день выхода были куплены рекордные 298 тыс. экземпляров, в том же году Мартин занял 12-е место среди авторов с самым высоким доходом в мире по оценке Forbes ($15 млн).

Тогда же начал резко расти интерес к другим книгам писателя — в 2013 году был продан 1 млн экземпляров «Игры престолов», что принесло ему $12 млн. Сегодня продажи копий романов, которые переведены на 40 языков мира, превысили 90 млн экземпляров, а состояние создателя саги оценивается в $120 млн.

Медиафеномен за $1,5 млрд

Предложения об экранизации романов начали поступать Мартину еще в начале 2000-х, когда после успеха «Властелина колец» Питера Джексона продюсеры стали искать другие фэнтезийные проекты. Писатель отказывал, так как сомневался в способности режиссеров воплотить на экране его историю целиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фанаты сериала «Игра престолов» фотографируются на пути к замку Одли в Северной Ирландии, в котором снимали сцены Винтерфелла

Фото: Peter Morrison, File / AP Фанаты сериала «Игра престолов» фотографируются на пути к замку Одли в Северной Ирландии, в котором снимали сцены Винтерфелла

Фото: Peter Morrison, File / AP

«Для создания "Властелина колец" понадобилось три фильма, а весь "Властелин колец", все три книги Толкина, размером с одну мою. Какая студия готова снять 20 фильмов?.. И тогда мне пришло в голову, что это могли бы сделать кто-нибудь вроде HBO, в виде телесериала»,— объяснял он в интервью The New York Times.

В 2007 году HBO приобрела права на экранизацию. Через четыре года вышел первый сезон, съемки которого обошлись в $60 млн. Одной из центральных статьей расхода было создание реалистичного мира сериала.

В первых сезонах бюджет одного эпизода составлял в среднем $6 млн. К последнему сезону он вырос в 2,5 раза — до $15 млн.

Гонорары ведущих актеров сериала росли вместе с бюджетом шоу. В седьмом сезоне пятерка главных звезд — Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Кит Харингтон (Джон Сноу) и Лена Хиди (Серсея Ланнистер) — получали по $500 тыс. за эпизод. К восьмому показатель вырос почти в 2,5 раза — до $1,2 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: Натали Эммануэль (Миссандея), Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Конлет Хилл (лорд Варис) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланистер) на съемках сериала в испанской Сумайе Фото: Iconic / GC Images / Getty Images Индира Варма (Эллария Сэнд) на съемках сериала в испанской Севилье Фото: Europa Press / Europa Press / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Слева направо: Натали Эммануэль (Миссандея), Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Конлет Хилл (лорд Варис) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланистер) на съемках сериала в испанской Сумайе Фото: Iconic / GC Images / Getty Images Индира Варма (Эллария Сэнд) на съемках сериала в испанской Севилье Фото: Europa Press / Europa Press / Getty Images

При общем бюджете шоу в $1,5 млрд проект заработал $3,1 млрд только за счет подписок на HBO. За восемь лет канал привлек более 50 млн новых зрителей, транслируя его в 170 странах. Только за последний сезон прибыль HBO от аудитории «Игры престолов» оценивается в $900 млн.

В 2017 году шоу вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самый востребованный сериал на торрент-трекерах.

В пятом и последующих сезонах у шоураннеров не осталось первоисточника — шестая и седьмая книги не написаны до сих пор. Создателям сериала пришлось ориентироваться на черновики Мартина и интуицию. В результате финал вызвал серьезную критику.

На портале IMDb последняя серия шоу получила самый низкий рейтинг за всю историю существования сериала: 5,2 из 10. Портал USA Today писал о «катастрофическом финале, который фанаты не заслужили», а сайт Bark запустил службу психологической поддержки для тех, кто не мог справиться с разочарованием из-за концовки.

Несмотря на неоднозначный финал, «Игра престолов» была отмечена 59 премиями «Эмми» — это рекорд для драматического сериала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выступление перед показом последней серии финального сезона сериала на стадионе «РЖД Арена» в Москве Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Зрители на просмотре последней серии финального сезона сериала на стадионе «РЖД Арена» в Москве Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Выступление перед показом последней серии финального сезона сериала на стадионе «РЖД Арена» в Москве Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Зрители на просмотре последней серии финального сезона сериала на стадионе «РЖД Арена» в Москве Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

Шоу кардинально изменило поп-культуру — прежде всего телевидение, став примером идеального бизнес-кейса. После его успеха началась гонка за создание новой «Игры престолов» — так появились «Ведьмак» от Netflix и «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon.

От репетиторов до кроссовок

Влияние сериала распространилось за пределы телевидения. В Гарварде открылся учебный курс «Настоящая "Игра престолов": от современного мифа до моделей Средневековья». На волне популярности сериала люди стали называть детей именами его героев. Например, в Британии популярны Арьи, Кхалиси, Браны и Сандоры. В США помимо них встречаются Тирионы и Брианны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Упаковка печенья Oreo в стилистике сериала Фото: HBO Набор косметики Urban Decay Фото: Urban Decay В преддверии выхода финального сезона Adidas выпустили коллекцию кроссовок Ultra Boost ’Game of Thrones’. Каждая пара посвящена определенному клану персонажей фантастической саги Фото: @solebyjc Банка газировки Mountain Dew Фото: PepsiCo Кадр из ролика мобильной игры Game of Thrones: Conquest Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment Игрушки Funko Фото: Funko Виски Johnnie Walker, чей дизайн был вдохновлен первой серией «Игры престолов» Фото: Diageo Следующая фотография 1 / 7 Упаковка печенья Oreo в стилистике сериала Фото: HBO Набор косметики Urban Decay Фото: Urban Decay В преддверии выхода финального сезона Adidas выпустили коллекцию кроссовок Ultra Boost ’Game of Thrones’. Каждая пара посвящена определенному клану персонажей фантастической саги Фото: @solebyjc Банка газировки Mountain Dew Фото: PepsiCo Кадр из ролика мобильной игры Game of Thrones: Conquest Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment Игрушки Funko Фото: Funko Виски Johnnie Walker, чей дизайн был вдохновлен первой серией «Игры престолов» Фото: Diageo

Поклонники даже изучают специально созданные для сериала языки. Курсы по выдуманным наречиям стали заработком для репетиторов — британский сайт Bark.com предлагал преподавателям валирийского оплату до £40 в час. Курсы, посвященные изучению этого языка, на платформе Duolingo прошло более 1 млн человек — он оказался популярнее вьетнамского и норвежского.

Различные бренды использовали коммерческий потенциал «Игры престолов» для продвижения продукции. Adidas выпускал лимитированную коллекцию кроссовок Ultraboost Game of Thrones. Компания Oreo снимала вирусную рекламу, в которой обыгрывались начальные титры сериала. Johnnie Walker вдохновлялся шоу при создании дизайна бутылки виски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Крупнейший в истории сериала маркетинговый бюджет ($20 млн) был выделен на ролик, который продюсеры сериала сняли вместе с пивным брендом Bud (кадр на фото) Фото: Anheuser-Busch Реклама американского «Красного креста» Фото: Red Cross Следующая фотография 1 / 2 Крупнейший в истории сериала маркетинговый бюджет ($20 млн) был выделен на ролик, который продюсеры сериала сняли вместе с пивным брендом Bud (кадр на фото) Фото: Anheuser-Busch Реклама американского «Красного креста» Фото: Red Cross

Видеоигра по мотивам саги «Game of Thrones: Conquest» от студии Warner Bros. за первый же год после выпуска в 2017 году заработала в магазинах App Store и Google Play $125 млн. К 2021 году доход увеличился до $750 млн.

В четвертой серии последнего сезона «Игры престолов» съемочная группа забыла убрать из кадра стаканчик Starbucks. Инцидент ударил по рейтингам шоу, но оказался полезным для сети кофеен. В связке с сериалом ее упомянули на различных порталах более 10 тыс. раз. Эксперты оценивали потенциальную стоимость такого рекламного размещения в $2,3 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стаканчик Starbucks на столе в четвертой серии последнего сезона

Фото: HBO Стаканчик Starbucks на столе в четвертой серии последнего сезона

Фото: HBO

По местам славы

Сериал уникален своей обширной географией. Съемки велись в нескольких странах, включая Великобританию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Так «Игра престолов» повлияла на развитие туристической отрасли, спровоцировав интерес поклонников к разным достопримечательностям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Испанский замок Зафра играл роль Башни Радости в седьмом сезоне Фото: wikipedia.org / Diego Delso Съемочная площадка в ирландской деревне Корбет, где снимали сцены Риверрана Фото: Peter Morrison / AP Съемки шестого сезона сериала в испанском Жиноне Фото: Gustau Nacarino / Reuters Дубровник является главным туристическим направлением Хорватии. Тут снимались сцены Королевской гавани Фото: Dominik Bindl / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Испанский замок Зафра играл роль Башни Радости в седьмом сезоне Фото: wikipedia.org / Diego Delso Съемочная площадка в ирландской деревне Корбет, где снимали сцены Риверрана Фото: Peter Morrison / AP Съемки шестого сезона сериала в испанском Жиноне Фото: Gustau Nacarino / Reuters Дубровник является главным туристическим направлением Хорватии. Тут снимались сцены Королевской гавани Фото: Dominik Bindl / Getty Images

Например, к испанскому замку Зафра, который только в 2016 году посетило на 500% больше туристов, чем годом ранее. Экономика Северной Ирландии в том же году обогатилась благодаря съемкам «Игры престолов» на £150 млн.

Особой популярностью пользуется хорватский Дубровник — там снимали сцены в Королевской гавани. Рост турпотока на 10% там заметили уже через год после старта сериала в 2011 году. Сейчас в течение года город посещают около 4 млн туристов при населении 50 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В гавани Баллинтой в Северной Ирландии снимали сцены Железных островов Фото: Andia / Universal Images Group / Getty Images Haциoнaльный пapк Tингвeллиp в Иcлaндии превратился в четвертом ceзoнe «Игpы Пpecтoлoв» в Peчныe зeмли Фото: Chris Helgren / Reuters Валенсийская Пенискола, где снимали сцены шестого сезона сериала Фото: Cristina Arias / Cover / Getty Images Башни города Айт-Бен-Хадду в Марокко Фото: Yuriko Nakao / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 В гавани Баллинтой в Северной Ирландии снимали сцены Железных островов Фото: Andia / Universal Images Group / Getty Images Haциoнaльный пapк Tингвeллиp в Иcлaндии превратился в четвертом ceзoнe «Игpы Пpecтoлoв» в Peчныe зeмли Фото: Chris Helgren / Reuters Валенсийская Пенискола, где снимали сцены шестого сезона сериала Фото: Cristina Arias / Cover / Getty Images Башни города Айт-Бен-Хадду в Марокко Фото: Yuriko Nakao / Getty Images

Как у Marvel

Сегодня «Песнь льда и пламени» — глобальная развлекательная франшиза. По мнению аналитиков, стоимость бренда можно оценить в сумму около $1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Королева Великобритании Елизавета II у декорации Железного трона на съемках телесериала в Белфасте Фото: Phil Noble / Reuters 45-й президент США Дональд Трамп сидит перед плакатом в стиле «Игры престолов» с надписью «Санкции близко» Фото: Jim Young / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Королева Великобритании Елизавета II у декорации Железного трона на съемках телесериала в Белфасте Фото: Phil Noble / Reuters 45-й президент США Дональд Трамп сидит перед плакатом в стиле «Игры престолов» с надписью «Санкции близко» Фото: Jim Young / Reuters

В августе 2022 года HBO выпустила приквел сериала «Дом Дракона». Премьеру посмотрели более 10 млн зрителей, что стало самым большим показателем в истории HBO. В январе 2023 года сериал получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал».

По словам Джорджа Мартина, который получает регулярные отчисления от прибыли канала, HBO готовит по крайней мере еще два спин-оффа «Игры престолов». По его мнению, франшиза в конечном итоге должна превратиться в обширную вселенную наподобие Marvel или «Звездных войн».

Андрей Егупец