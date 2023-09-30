Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песнь льда и прибыли

Как создавалась и сколько принесла вселенная Джорджа Мартина

75 лет назад родился писатель Джордж Мартин — создатель саги «Песнь льда и пламени». Основанный на цикле его романов сериал «Игра престолов» стал не только одним из самых крупнобюджетных проектов телевидения, но и оказал огромное влияние на поп-культуру.

Джордж Мартин на 70-й церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе

Джордж Мартин на 70-й церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе

Фото: Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / AP Images / AP

Джордж Мартин на 70-й церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе

Фото: Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / AP Images / AP

Американский Толкин

Джордж Мартин получил известность в 1970−1980-е годы благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, за которые был удостоен ряда литературных премий. С детства восхищаясь произведениями Джона Рональда Руэла Толкина, Мартин хотел создать свое эпическое фэнтези, однако долгое время не приступал к работе. Он боялся стать лишь подражателем английского писателя.

«После Толкина наступил темный период в истории эпического фэнтези, когда появилось множество ужасных подражаний... Я думаю, что каждый современный писатель-фантаст пишет под тенью Толкина, но у меня не было возможности уловить его уникальный голос. Он был совсем другим человеком из другого времени, с совершенно иными взглядами. И хотя мы оба писали о средневековом обществе, у меня был совершенно другой взгляд на него, на войну, на сексуальность, поэтому я просто рассказал свою историю»,— говорил он в интервью The Guardian.

Сага «Песнь льда и пламени» изначально задумывалась как трилогия. Первая книга «Игра престолов» вышла в 1996 году. Она получила признание критиков, однако бестселлером стала не сразу. Первый тираж составил около 5 тыс. экземпляров. По словам редактора британского издательства HarperCollins Джейн Джонсон, «рекомендации из уст в уста вскоре распространились среди фанатов, как лесной пожар».

Джордж Мартин на презентации книги «Танец с драконами» в Нью-Йорке, 2011 год

Джордж Мартин на презентации книги «Танец с драконами» в Нью-Йорке, 2011 год

Фото: Charles Sykes / AP

Джордж Мартин на презентации книги «Танец с драконами» в Нью-Йорке, 2011 год

Фото: Charles Sykes / AP

Вторая часть саги «Битва королей» вышла в 1999 году и попала на 13-е место в списке бестселлеров The New York Times. Следующая часть вышла через год и заняла 12-е место.

В ходе работы над трилогией Мартин понял, что не сможет уместить всю историю в три книги, и запланировал семь. Четвертый том «Пир стервятников» возглавил список бестселлеров The New York Times и был включен в список «100 лучших книг в жанре фэнтези всех времен» по версии журнала Time.

Журнал назвал Мартина «главной силой эволюции фэнтези» и провозгласил его «американским Толкином»: «Из тех, кто работает в великой традиции эпического фэнтези, Мартин, безусловно, лучший… "Пир стервятников" — это не красивые эльфы против корявых орков. Это мужчины и женщины, которые рвутся в грязь ради денег, власти, похоти и любви».

Последняя на данный момент книга серии «Танец с драконами» была издана в 2011 году. В первый день выхода были куплены рекордные 298 тыс. экземпляров, в том же году Мартин занял 12-е место среди авторов с самым высоким доходом в мире по оценке Forbes ($15 млн).

Тогда же начал резко расти интерес к другим книгам писателя — в 2013 году был продан 1 млн экземпляров «Игры престолов», что принесло ему $12 млн. Сегодня продажи копий романов, которые переведены на 40 языков мира, превысили 90 млн экземпляров, а состояние создателя саги оценивается в $120 млн.

Медиафеномен за $1,5 млрд

Предложения об экранизации романов начали поступать Мартину еще в начале 2000-х, когда после успеха «Властелина колец» Питера Джексона продюсеры стали искать другие фэнтезийные проекты. Писатель отказывал, так как сомневался в способности режиссеров воплотить на экране его историю целиком.

Фанаты сериала «Игра престолов» фотографируются на пути к замку Одли в Северной Ирландии, в котором снимали сцены Винтерфелла

Фанаты сериала «Игра престолов» фотографируются на пути к замку Одли в Северной Ирландии, в котором снимали сцены Винтерфелла

Фото: Peter Morrison, File / AP

Фанаты сериала «Игра престолов» фотографируются на пути к замку Одли в Северной Ирландии, в котором снимали сцены Винтерфелла

Фото: Peter Morrison, File / AP

«Для создания "Властелина колец" понадобилось три фильма, а весь "Властелин колец", все три книги Толкина, размером с одну мою. Какая студия готова снять 20 фильмов?.. И тогда мне пришло в голову, что это могли бы сделать кто-нибудь вроде HBO, в виде телесериала»,— объяснял он в интервью The New York Times.

В 2007 году HBO приобрела права на экранизацию. Через четыре года вышел первый сезон, съемки которого обошлись в $60 млн. Одной из центральных статьей расхода было создание реалистичного мира сериала.

В первых сезонах бюджет одного эпизода составлял в среднем $6 млн. К последнему сезону он вырос в 2,5 раза — до $15 млн.

Гонорары ведущих актеров сериала росли вместе с бюджетом шоу. В седьмом сезоне пятерка главных звезд — Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Кит Харингтон (Джон Сноу) и Лена Хиди (Серсея Ланнистер) — получали по $500 тыс. за эпизод. К восьмому показатель вырос почти в 2,5 раза — до $1,2 млн.

Предыдущая фотография
Слева направо: Натали Эммануэль (Миссандея), Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Конлет Хилл (лорд Варис) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланистер) на съемках сериала в испанской Сумайе

Слева направо: Натали Эммануэль (Миссандея), Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Конлет Хилл (лорд Варис) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланистер) на съемках сериала в испанской Сумайе

Фото: Iconic / GC Images / Getty Images

Индира Варма (Эллария Сэнд) на съемках сериала в испанской Севилье

Индира Варма (Эллария Сэнд) на съемках сериала в испанской Севилье

Фото: Europa Press / Europa Press / Getty Images

Следующая фотография
1 / 2

Слева направо: Натали Эммануэль (Миссандея), Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Конлет Хилл (лорд Варис) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланистер) на съемках сериала в испанской Сумайе

Фото: Iconic / GC Images / Getty Images

Индира Варма (Эллария Сэнд) на съемках сериала в испанской Севилье

Фото: Europa Press / Europa Press / Getty Images

При общем бюджете шоу в $1,5 млрд проект заработал $3,1 млрд только за счет подписок на HBO. За восемь лет канал привлек более 50 млн новых зрителей, транслируя его в 170 странах. Только за последний сезон прибыль HBO от аудитории «Игры престолов» оценивается в $900 млн.

В 2017 году шоу вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самый востребованный сериал на торрент-трекерах.

В пятом и последующих сезонах у шоураннеров не осталось первоисточника — шестая и седьмая книги не написаны до сих пор. Создателям сериала пришлось ориентироваться на черновики Мартина и интуицию. В результате финал вызвал серьезную критику.

На портале IMDb последняя серия шоу получила самый низкий рейтинг за всю историю существования сериала: 5,2 из 10. Портал USA Today писал о «катастрофическом финале, который фанаты не заслужили», а сайт Bark запустил службу психологической поддержки для тех, кто не мог справиться с разочарованием из-за концовки.

Несмотря на неоднозначный финал, «Игра престолов» была отмечена 59 премиями «Эмми» — это рекорд для драматического сериала.

Предыдущая фотография
Выступление перед показом последней серии финального сезона сериала на стадионе «РЖД Арена» в Москве

Выступление перед показом последней серии финального сезона сериала на стадионе «РЖД Арена» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Зрители на просмотре последней серии финального сезона сериала на стадионе «РЖД Арена» в Москве

Зрители на просмотре последней серии финального сезона сериала на стадионе «РЖД Арена» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Выступление перед показом последней серии финального сезона сериала на стадионе «РЖД Арена» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Зрители на просмотре последней серии финального сезона сериала на стадионе «РЖД Арена» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Шоу кардинально изменило поп-культуру — прежде всего телевидение, став примером идеального бизнес-кейса. После его успеха началась гонка за создание новой «Игры престолов» — так появились «Ведьмак» от Netflix и «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon.

От репетиторов до кроссовок

Влияние сериала распространилось за пределы телевидения. В Гарварде открылся учебный курс «Настоящая "Игра престолов": от современного мифа до моделей Средневековья». На волне популярности сериала люди стали называть детей именами его героев. Например, в Британии популярны Арьи, Кхалиси, Браны и Сандоры. В США помимо них встречаются Тирионы и Брианны.

Предыдущая фотография
Упаковка печенья Oreo в стилистике сериала

Упаковка печенья Oreo в стилистике сериала

Фото: HBO

Набор косметики Urban Decay

Набор косметики Urban Decay

Фото: Urban Decay

В преддверии выхода финального сезона Adidas выпустили коллекцию кроссовок Ultra Boost ’Game of Thrones’. Каждая пара посвящена определенному клану персонажей фантастической саги

В преддверии выхода финального сезона Adidas выпустили коллекцию кроссовок Ultra Boost ’Game of Thrones’. Каждая пара посвящена определенному клану персонажей фантастической саги

Фото: @solebyjc

Банка газировки Mountain Dew

Банка газировки Mountain Dew

Фото: PepsiCo

Кадр из ролика мобильной игры Game of Thrones: Conquest

Кадр из ролика мобильной игры Game of Thrones: Conquest

Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Игрушки Funko

Игрушки Funko

Фото: Funko

Виски Johnnie Walker, чей дизайн был вдохновлен первой серией «Игры престолов»

Виски Johnnie Walker, чей дизайн был вдохновлен первой серией «Игры престолов»

Фото: Diageo

Следующая фотография
1 / 7

Упаковка печенья Oreo в стилистике сериала

Фото: HBO

Набор косметики Urban Decay

Фото: Urban Decay

В преддверии выхода финального сезона Adidas выпустили коллекцию кроссовок Ultra Boost ’Game of Thrones’. Каждая пара посвящена определенному клану персонажей фантастической саги

Фото: @solebyjc

Банка газировки Mountain Dew

Фото: PepsiCo

Кадр из ролика мобильной игры Game of Thrones: Conquest

Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Игрушки Funko

Фото: Funko

Виски Johnnie Walker, чей дизайн был вдохновлен первой серией «Игры престолов»

Фото: Diageo

Поклонники даже изучают специально созданные для сериала языки. Курсы по выдуманным наречиям стали заработком для репетиторов — британский сайт Bark.com предлагал преподавателям валирийского оплату до £40 в час. Курсы, посвященные изучению этого языка, на платформе Duolingo прошло более 1 млн человек — он оказался популярнее вьетнамского и норвежского.

Различные бренды использовали коммерческий потенциал «Игры престолов» для продвижения продукции. Adidas выпускал лимитированную коллекцию кроссовок Ultraboost Game of Thrones. Компания Oreo снимала вирусную рекламу, в которой обыгрывались начальные титры сериала. Johnnie Walker вдохновлялся шоу при создании дизайна бутылки виски.

Предыдущая фотография
Крупнейший в истории сериала маркетинговый бюджет ($20 млн) был выделен на ролик, который продюсеры сериала сняли вместе с пивным брендом Bud (кадр на фото)

Крупнейший в истории сериала маркетинговый бюджет ($20 млн) был выделен на ролик, который продюсеры сериала сняли вместе с пивным брендом Bud (кадр на фото)

Фото: Anheuser-Busch

Реклама американского «Красного креста»

Реклама американского «Красного креста»

Фото: Red Cross

Следующая фотография
1 / 2

Крупнейший в истории сериала маркетинговый бюджет ($20 млн) был выделен на ролик, который продюсеры сериала сняли вместе с пивным брендом Bud (кадр на фото)

Фото: Anheuser-Busch

Реклама американского «Красного креста»

Фото: Red Cross

Видеоигра по мотивам саги «Game of Thrones: Conquest» от студии Warner Bros. за первый же год после выпуска в 2017 году заработала в магазинах App Store и Google Play $125 млн. К 2021 году доход увеличился до $750 млн.

В четвертой серии последнего сезона «Игры престолов» съемочная группа забыла убрать из кадра стаканчик Starbucks. Инцидент ударил по рейтингам шоу, но оказался полезным для сети кофеен. В связке с сериалом ее упомянули на различных порталах более 10 тыс. раз. Эксперты оценивали потенциальную стоимость такого рекламного размещения в $2,3 млрд.

Стаканчик Starbucks на столе в четвертой серии последнего сезона

Стаканчик Starbucks на столе в четвертой серии последнего сезона

Фото: HBO

Стаканчик Starbucks на столе в четвертой серии последнего сезона

Фото: HBO

По местам славы

Сериал уникален своей обширной географией. Съемки велись в нескольких странах, включая Великобританию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Так «Игра престолов» повлияла на развитие туристической отрасли, спровоцировав интерес поклонников к разным достопримечательностям.

Предыдущая фотография
Испанский замок Зафра играл роль Башни Радости в седьмом сезоне

Испанский замок Зафра играл роль Башни Радости в седьмом сезоне

Фото: wikipedia.org / Diego Delso

Съемочная площадка в ирландской деревне Корбет, где снимали сцены Риверрана

Съемочная площадка в ирландской деревне Корбет, где снимали сцены Риверрана

Фото: Peter Morrison / AP

Съемки шестого сезона сериала в испанском Жиноне

Съемки шестого сезона сериала в испанском Жиноне

Фото: Gustau Nacarino / Reuters

Дубровник является главным туристическим направлением Хорватии. Тут снимались сцены Королевской гавани

Дубровник является главным туристическим направлением Хорватии. Тут снимались сцены Королевской гавани

Фото: Dominik Bindl / Getty Images

Следующая фотография
1 / 4

Испанский замок Зафра играл роль Башни Радости в седьмом сезоне

Фото: wikipedia.org / Diego Delso

Съемочная площадка в ирландской деревне Корбет, где снимали сцены Риверрана

Фото: Peter Morrison / AP

Съемки шестого сезона сериала в испанском Жиноне

Фото: Gustau Nacarino / Reuters

Дубровник является главным туристическим направлением Хорватии. Тут снимались сцены Королевской гавани

Фото: Dominik Bindl / Getty Images

Например, к испанскому замку Зафра, который только в 2016 году посетило на 500% больше туристов, чем годом ранее. Экономика Северной Ирландии в том же году обогатилась благодаря съемкам «Игры престолов» на £150 млн.

Особой популярностью пользуется хорватский Дубровник — там снимали сцены в Королевской гавани. Рост турпотока на 10% там заметили уже через год после старта сериала в 2011 году. Сейчас в течение года город посещают около 4 млн туристов при населении 50 тыс.

Предыдущая фотография
В гавани Баллинтой в Северной Ирландии снимали сцены Железных островов

В гавани Баллинтой в Северной Ирландии снимали сцены Железных островов

Фото: Andia / Universal Images Group / Getty Images

Haциoнaльный пapк Tингвeллиp в Иcлaндии превратился в четвертом ceзoнe «Игpы Пpecтoлoв» в Peчныe зeмли

Haциoнaльный пapк Tингвeллиp в Иcлaндии превратился в четвертом ceзoнe «Игpы Пpecтoлoв» в Peчныe зeмли

Фото: Chris Helgren / Reuters

Валенсийская Пенискола, где снимали сцены шестого сезона сериала

Валенсийская Пенискола, где снимали сцены шестого сезона сериала

Фото: Cristina Arias / Cover / Getty Images

Башни города Айт-Бен-Хадду в Марокко

Башни города Айт-Бен-Хадду в Марокко

Фото: Yuriko Nakao / Getty Images

Следующая фотография
1 / 4

В гавани Баллинтой в Северной Ирландии снимали сцены Железных островов

Фото: Andia / Universal Images Group / Getty Images

Haциoнaльный пapк Tингвeллиp в Иcлaндии превратился в четвертом ceзoнe «Игpы Пpecтoлoв» в Peчныe зeмли

Фото: Chris Helgren / Reuters

Валенсийская Пенискола, где снимали сцены шестого сезона сериала

Фото: Cristina Arias / Cover / Getty Images

Башни города Айт-Бен-Хадду в Марокко

Фото: Yuriko Nakao / Getty Images

Как у Marvel

Сегодня «Песнь льда и пламени» — глобальная развлекательная франшиза. По мнению аналитиков, стоимость бренда можно оценить в сумму около $1 млрд.

Предыдущая фотография
Королева Великобритании Елизавета II у декорации Железного трона на съемках телесериала в Белфасте

Королева Великобритании Елизавета II у декорации Железного трона на съемках телесериала в Белфасте

Фото: Phil Noble / Reuters

45-й президент США Дональд Трамп сидит перед плакатом в стиле «Игры престолов» с надписью «Санкции близко»

45-й президент США Дональд Трамп сидит перед плакатом в стиле «Игры престолов» с надписью «Санкции близко»

Фото: Jim Young / Reuters

Следующая фотография
1 / 2

Королева Великобритании Елизавета II у декорации Железного трона на съемках телесериала в Белфасте

Фото: Phil Noble / Reuters

45-й президент США Дональд Трамп сидит перед плакатом в стиле «Игры престолов» с надписью «Санкции близко»

Фото: Jim Young / Reuters

В августе 2022 года HBO выпустила приквел сериала «Дом Дракона». Премьеру посмотрели более 10 млн зрителей, что стало самым большим показателем в истории HBO. В январе 2023 года сериал получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал».

По словам Джорджа Мартина, который получает регулярные отчисления от прибыли канала, HBO готовит по крайней мере еще два спин-оффа «Игры престолов». По его мнению, франшиза в конечном итоге должна превратиться в обширную вселенную наподобие Marvel или «Звездных войн».

Андрей Егупец

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...