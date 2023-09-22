Бывшая дочка Siemens положит сервис на лопатки

Вчера в рамках Балтийского регионального форума BRIEF-2023 правительство Ленобласти и руководство ООО «СТГТ» (бывшая дочка Siemens) подписали соглашение о строительстве в Ломоносовском районе нового производственного цеха по выпуску турбинных лопаток и центра по их ремонту. Планируемый объем инвестиций — 6,4 млрд рублей, производственные мощности — семь комплектов лопаток в год, в сервисном центре планируется ремонтировать десять комплектов в год. Востребованность заявленного проекта как никогда высока и запускать его нужно как можно быстрее, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предполагается, что с 2026 года строящийся сервисный центр сможет не только возвращать в работу до 90% лопаток газовых турбин большой мощности, но и восполнять не подлежащие восстановлению компоненты

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Предполагается, что с 2026 года строящийся сервисный центр сможет не только возвращать в работу до 90% лопаток газовых турбин большой мощности, но и восполнять не подлежащие восстановлению компоненты

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Соглашением предусмотрено строительство в Виллозском сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти нового цеха площадью 9,8 тыс. кв. м. Предполагается, что с 2026 года строящийся сервисный центр сможет не только возвращать в работу до 90% лопаток газовых турбин большой мощности, но и восполнять не подлежащие восстановлению компоненты.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», учредителем ООО «Современные технологии газовых турбин» (СТГТ, прежнее название — «Сименс технологии газовых турбин») является «Модерн Газ Турбайн Текнолоджис Холдинг Б.В.» — бывшее дочернее предприятие Siemens Energy. В октябре прошлого года «Интер РАО» сообщило о закрытии сделки по приобретению 65% доли в этой компании. Остальные 35% принадлежат «Силовым машинам». Производственная площадка СТГТ в Горелово Ломоносовского района Ленобласти занимается производством газовых турбин большой мощности, комплектными поставками газотурбинного и парогазового оборудования энергоблоков, а также сервисным обслуживанием и модернизацией газовых турбин мощностью более 100 МВт для рынка России и СНГ.

Актуальность нового цеха СТГТ и ремонтного центра как никогда высока, отмечает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «После ухода Siemens из России возникла острейшая необходимость в создании системы сервисного обслуживания, которая должна обеспечивать высокий уровень не только ремонта, но и замещения изношенных деталей»,— констатирует эксперт.

Сейчас Россию спасает избыточная мощность тепловых электростанций, продолжает господин Бурмистров. Но если в короткие сроки не выстроить эту систему, назреет серьезная проблема. Расчет на помощь Ирана может не сработать, как это произошло с обслуживанием авиационной техники из-за длительных сроков обслуживания и возникших вопросов по гарантии, обращает внимание господин Бурмистров. «Главный фокус сейчас на сроке реализации проекта СТГТ, потому что, конечно, его нужно реализовывать как можно быстрее»,— заключает эксперт.

Как сообщили представители компании на форуме BRIEF-2023, планируемый срок реализации проекта — 2025 год. Ожидается, что на новой площадке будет создано 100 рабочих мест.

Александра Тен