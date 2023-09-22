В деле о похищении обнаружился правый уклон

Полиция опубликовала видео задержания в Санкт-Петербурге членов ультраправой банды, которые могут быть причастны к похищению человека. В начале сентября силовики также пришли по адресам их предполагаемых сообщников. В итоге трое фигурантов отправились в СИЗО. Сам инцидент, который стал поводом для оперативного интереса, произошел в начале этого года. По версии следствия, подозреваемые насильно привезли местного жителя в поселок Металлострой, где под угрозой убийства требовали с него 700 тыс. рублей. При обыске в одной из квартир был обнаружен портрет Гитлера, а также другие атрибуты принадлежности к правой идеологии. При этом как минимум один из задержанных принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе ДШРГ «Русич», участники которой имеют неоднозначную репутацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В пресс-службе МВД России в четверг, 21 сентября, показали кадры задержания подозреваемых в похищении человека (ст. 126 УК РФ), которое произошло 12 января на Дунайском проспекте. По данным ведомства, в тот день фигуранты избили жертву, затащили в автомобиль Infiniti и привезли в поселок Металлострой, где продолжили совершать над ним насилие. В материалах говорится, что с пострадавшего требовали 700 тыс. рублей в счет несуществующего долга. Как стало известно «Ъ-СПб», ранее у него были общие дела с нападавшими, однако, по одной из версий, приятели заподозрили его в махинациях с деньгами. При этом бывшему партнеру угрожали пистолетом, сломали нос и «нанесли множественные удары руками и неустановленным следствием предметом».

«Добившись согласия на передачу денег, потерпевшего отпустили и дали время для выполнения поставленных условий. Оказавшись в безопасности, мужчина сообщил о произошедшем в правоохранительные органы»,— рассказала представитель министерства Ирина Волк.

В ходе обыска по адресу проживания одного из фигурантов был изъят пригодный для стрельбы пистолет ТТ (Тульский Токарев) 1943 года выпуска. В полиции подчеркнули, что нападавшие придерживаются нацистской идеологии. На видеозаписи задержанный демонстрирует характерные для данной субкультуры татуировки, однако на вопрос оперативника: «Они о чем?» — он отвечает: «Ни о чем»,— а про одну из наколок говорит, что «это аниме». При этом на записи видно, что на стене в одной из квартир висит портрет Гитлера, а в другой — черно-желто-белый имперский флаг, российский штандарт и даже советское знамя.

Неделей ранее Октябрьский районный суд отправил в изолятор других фигурантов этого же дела: Никиту Куликова, Павла Литвиненко и Кирилла Римкуса. Арестованные имеют судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ), но отделались условными сроками. Еще трое — Владимир Подьяков, Никита Соколов и Владислав Галкин — были допрошены в качестве свидетелей и отпущены под обязательство о явке.

Как стало известно «Ъ-СПб», Кирилл Римкус воевал на Донбассе в 2014 году в рядах диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» (ДШРГ «Русич», основатель — Алексей Мильчаков), которую связывают с ЧВК «Вагнер»,— подразделение также принимает участие в специальной военной операции в составе российских войск и имеет неоднозначную репутацию. Данное формирование обвиняют в том, что оно укомплектовано идейными неонацистами. Сами командиры ДШРГ этого особо не отрицают, однако предпочитают называть себя «боевым отрядом русских националистов».

Андрей Кучеров