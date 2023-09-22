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Коммерсантъ FM
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За честный размер

Александра Мерцалова о противостоянии торговых сетей и производителей

Отчаянные времена требуют отчаянных мер — этим принципом часто руководствуется бизнес, в том числе и ритейлеры. Так, сеть Carrefour во Франции отметила 26 товаров крупных брендов табличками: «Шринкфляция: объем или вес продукта снизился, а цена поставщика выросла». В кризис производители часто так поступают.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ритейлер намеренно начал маркировать подобную продукцию на полках, чтобы, по словам представителя Carrefour Стефана Бомпаиса, «стигматизировать ее и позволить производителям переосмыслить ценовую политику». Компания рассчитывает надавить на поставщиков в русле набирающей обороты борьбы с инфляцией. Минфин Франции в конце лета заявил, что цены на 5 тыс. товаров первой необходимости будут зафиксированы.

В России, где рост цен для конечных потребителей тоже нередко становится источником противоречий ритейлеров и поставщиков, повторять опыт Carrefour пока не спешат. Участники рынка апеллируют к «высокой культуре партнерских отношений», хотя тут же вспоминают пример с сетью «Верный», регулярно громко снимающей с полок товары производителей, с которыми не удается найти общий язык.

Шринкфляция, между тем, в РФ тоже ярко выражена и ее даже пытались регулировать. Этим летом депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о так называемых честных ценниках, требующий указывать стоимость товара строго за один литр или килограмм. Бизнес идею раскритиковал, опасаясь дополнительных обязательств. «Ассортимент товаров в магазинах "у дома" составляет около 5 тыс. наименований, доля уже взвешенных и упакованных производителем товаров подавляющая, и ручной пересчет приведет к росту издержек ритейла, значительно увеличит риски ошибок в расчетах, связанных с человеческим фактором»,— говорил «РИА Новости» глава Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. У покупателя и так достаточно инструментов, чтобы отследить снижение объемов товаров, настаивали в организации. После такой полемики инициировать переучет ценников ритейлерам было бы как минимум странно.

Да и сыграет ли такой подход на руку потребителям? Даже в идеальном мире Carrefour, где законодателям и сетям все же удалось победить шринкфляцию, у производителей вряд ли отнимут другие спорные меры сдерживания цен. Например, скимпфляцию — ухудшение качества товаров для сокращения издержек,— волна которой, вероятно, не за горами. The Guardian уже нашла как минимум восемь таких примеров в Великобритании: в спреде Aldi, например, доля оливкового масла сократилась с 21% до 10%, в гуакамоле Morrisons стало 77%, а не 80% авокадо. И вот за этим потребителю следить уже гораздо сложнее, чем за шринкфляцией.

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